Báo Bồ Đào Nha: Ronaldo không còn xứng đáng đá chính ở đội tuyển

Nhà báo Jose Manuel Delgado của A Bola cho rằng Cristiano Ronaldo không còn đủ khả năng đá chính cho tuyển Bồ Đào Nha và lẽ ra nên chấp nhận vai trò dự bị.

Nhà báo José Manuel Delgado cho rằng Ronaldo không còn phù hợp với đội hình xuất phát mạnh nhất của tuyển Bồ Đào Nha.

Trong bài bình luận đăng ngày 5/11 với tiêu đề "Thời gian không bỏ qua ai, kể cả Cristiano Ronaldo", nhà báo Jose Manuel Delgado đưa ra những nhận xét gay gắt về cuộc chia tay của tiền đạo 41 tuổi.

Theo Delgado, Ronaldo có sự nghiệp quốc tế vĩ đại, nhưng không còn đủ năng lực chuyên môn để góp mặt trong đội hình xuất phát mạnh nhất của Bồ Đào Nha. Ông cho rằng CR7 vẫn có thể giúp ích cho đội tuyển bằng kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và khả năng dìu dắt các cầu thủ trẻ, nếu chấp nhận thi đấu với thời lượng hạn chế.

"Ronaldo không còn chỗ trong đội hình 11 cầu thủ tốt nhất của Bồ Đào Nha. Khi không chấp nhận vai trò duy nhất có thể giúp anh tiếp tục đóng góp, Ronaldo từ một giải pháp trở thành vấn đề", Delgado nhận định.

Ronaldo không chấp nhận thực tế

Theo nhà báo A Bola, mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jesus đã vượt khỏi phạm vi chuyên môn sau khi tiền đạo Al Nassr tự ý rời đội tuyển hồi cuối tháng 9. Delgado ví những cuộc tranh cãi kéo dài giữa Ronaldo và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha như một trận quần vợt, khi hai bên liên tục đáp trả nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm chấm dứt mối quan hệ.

Bước ngoặt xuất hiện khi HLV Jesus đưa Ronaldo vào danh sách sơ bộ cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales trong tháng 11. Quyết định này đặt CR7 trước lựa chọn phải trở lại làm việc với người mà anh từng hai lần cáo buộc nói dối, hoặc chủ động chia tay đội tuyển.

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế sau 234 trận và 146 bàn thắng, giữa những bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo cuối cùng chọn giải nghệ quốc tế. Delgado cho rằng cách xử lý của Jesus giúp HLV trưởng tránh phải đối đầu trực tiếp với học trò, đồng thời củng cố quyền quyết định nhân sự trong phòng thay đồ.

Cái kết đáng tiếc của một huyền thoại

Delgado cũng nhận định Ronaldo có thể đã hy vọng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ để gây sức ép lên Liên đoàn. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát tại Bồ Đào Nha cho thấy không phải tất cả đều đứng về phía tiền đạo 41 tuổi.

Theo ông, Ronaldo hoàn toàn có thể khép lại sự nghiệp quốc tế trong sự tôn vinh của người hâm mộ nếu chấp nhận vai trò phù hợp với tuổi tác. Thay vào đó, những bất đồng với ban huấn luyện khiến cuộc chia tay trở nên căng thẳng.

Dù chỉ trích cách hành xử của CR7, Delgado vẫn khẳng định lịch sử sẽ ghi nhận xứng đáng những đóng góp của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo chia tay đội tuyển sau 23 năm, với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Anh góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang Nations League vào các năm 2019, 2025.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã thông báo kế hoạch tổ chức lễ tri ân cựu đội trưởng. Trong khi đó, cuộc tranh luận về việc Ronaldo nên tiếp tục thi đấu hay giải nghệ sớm hơn vẫn chưa có hồi kết.