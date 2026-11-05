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Thể thao

Thông điệp của hai chị gái sau tuyên bố giải nghệ của Ronaldo

  • Thứ năm, 5/11/2026 19:21 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Ngay sau tuyên bố từ giã đội tuyển của Cristiano Ronaldo, hai người chị gái Katia và Elma Aveiro đồng loạt lên tiếng bày tỏ niềm tự hào về em trai.

Cristiano Ronaldo chính thức chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Khi đang trên chuyến bay của hãng hàng không TAP trở về Brazil, Katia chia sẻ lại đoạn video tuyên bố chia tay màu áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha của em trai kèm theo dòng trạng thái đầy xúc động và nhiều ẩn ý.

Cô viết: "Em là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời chị. Chị có thể nói ra nhiều điều, nhưng rồi thời gian chắc chắn sẽ chứng minh tất cả. Cho đến lúc đó, chị muốn nhắn nhủ rằng em thật phi thường, một người khổng lồ và một huyền thoại đích thực. Chị sẽ luôn sát cánh bên em cho đến tận cùng".

Cùng thời điểm, người chị Elma cũng liên tục đăng tải lại đoạn video cùng các bài viết liên quan đến quyết định chia tay của em trai. Cô gửi gắm thông điệp ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm: "Em mãi là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời chị. Yêu em nhiều và chị sẽ luôn ở bên em".

CR7 khép lại sự nghiệp quốc tế lừng lẫy cùng tuyển Bồ Đào Nha với những kỷ lục. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu cao quý gồm chức vô địch EURO 2016 và 2 danh hiệu Nations League (2019, 2025).

Với tổng cộng 234 lần ra sân, 146 bàn thắng và 46 đường kiến tạo, siêu sao sinh năm 1985 chính thức đi vào lịch sử bóng đá nam thế giới với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều nhất và ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất mọi thời đại.

Cựu cầu thủ Manchester United cũng là cái tên duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ EURO và 6 kỳ World Cup khác nhau. Anh chính thức khép lại hành trình 23 năm cùng "Selecao châu Âu" sau trận đấu cuối cùng gặp Xứ Wales (thắng 1-0) vào ngày 25/09/2026 tại đấu trường Nations League.

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Huy Trưởng

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