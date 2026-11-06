HLV Jesus bị tố 'đâm sau lưng' Ronaldo

Chủ tịch CLB Andorinha, nơi Cristiano Ronaldo khởi đầu sự nghiệp, chỉ trích HLV Jorge Jesus phản bội tiền đạo 41 tuổi, khiến anh quyết định chia tay tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm, giữa những bất đồng chưa được giải quyết với Jorge Jesus.

Theo hãng thông tấn Lusa ngày 5/11, Duarte Santos, Chủ tịch CLB Andorinha, lên tiếng chỉ trích HLV Jorge Jesus sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Ông cho rằng cách đối xử của HLV trưởng khiến Ronaldo không còn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha.

"Không ai muốn tiếp tục làm việc với một người mà mình cảm thấy phản bội, đâm sau lưng mình một nhát dao quá sâu. Tôi nghĩ Ronaldo đã hành động nhất quán khi quyết định ra đi để tránh thêm những rắc rối", ông Santos nói.

Andorinha là CLB đầu tiên trong sự nghiệp Ronaldo. Tiền đạo sinh năm 1985 chơi bóng tại đây từ năm 1993 đến 1995, trước khi chuyển sang Nacional rồi Sporting Lisbon. Santos vì thế dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc chia tay đội tuyển của cầu thủ trưởng thành từ Madeira.

Phản đối tổ chức trận chia tay dưới thời Jesus

Theo ông Santos, quyết định giải nghệ quốc tế của Ronaldo vô tình giúp HLV Jorge Jesus giải quyết vấn đề mà ông không thể tự mình tháo gỡ. Chủ tịch Andorinha cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt đến mức không còn khả năng hàn gắn.

Chủ tịch Santos cũng phản đối ý tưởng tổ chức trận đấu tri ân Ronaldo nếu Jesus vẫn tại vị. Ông muốn tiền đạo 41 tuổi được tôn vinh xứng đáng sau hơn hai thập kỷ cống hiến, nhưng cho rằng buổi chia tay nên diễn ra dưới sự dẫn dắt của một HLV khác.

Những phát biểu này xuất hiện sau khi Ronaldo chính thức khép lại hành trình 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. CR7 rời đội với 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng và giành ba danh hiệu lớn, gồm Euro 2016 cùng hai chức vô địch Nations League.

HLV Jesus phủ nhận quay lưng với Ronaldo

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus bùng phát sau trận gặp Na Uy hồi cuối tháng 9. Tiền đạo 41 tuổi không hài lòng khi phải ngồi dự bị suốt 90 phút, dù đã được yêu cầu khởi động trong hiệp hai.

HLV Jorge Jesus khẳng định vẫn muốn triệu tập Ronaldo trong tháng 11, nhưng tiền đạo 41 tuổi đã quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo sau đó tự ý rời đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch. Anh cáo buộc HLV Jesus không thực hiện những điều hai bên từng thống nhất, trong khi HLV trưởng phủ nhận việc đưa ra lời hứa về thời gian thi đấu. Sự việc khiến CR7 nhận án đình chỉ 30 ngày và khoản phạt 255 euro từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Dù quan hệ giữa hai người căng thẳng, Jesus vẫn muốn Ronaldo trở lại. Theo A Bola, nhà cầm quân 71 tuổi đưa tiền đạo Al Nassr vào danh sách sơ bộ cho đợt tập trung tháng 11, đồng thời sẵn sàng tham gia các cuộc trao đổi nhằm giải quyết bất đồng.

Sau khi Ronaldo công bố quyết định giải nghệ, HLV Jesus cũng lên tiếng trên Canal 11. Ông khẳng định từng mong học trò tiếp tục cống hiến cho đội tuyển, nhưng phải tôn trọng lựa chọn cuối cùng của anh.

HLV người Bồ Đào Nha đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ronaldo, xem anh là biểu tượng của bóng đá nước nhà và tấm gương cho các thế hệ cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, những lời giải thích của HLV Jesus chưa thể xoa dịu sự bất bình từ những người ủng hộ Ronaldo. Trong khi HLV trưởng khẳng định chưa từng muốn đẩy CR7 khỏi đội tuyển, Santos lại tin rằng chính cách hành xử của Jesus đã khiến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha phải ra đi trong hoàn cảnh không mong muốn.