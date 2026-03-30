HLV 80 tuổi đột quỵ sau thất bại ở play-off World Cup

Bóng đá Romania trải qua cú sốc lớn khi HLV Mircea Lucescu đột quỵ sau trận thua 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bán kết play-off World Cup 2026.

Sức khỏe của HLV Lucescu suy giảm thời gian qua.

Sự cố xảy ra vào hôm 29/3 (giờ địa phương) trong cuộc họp nội bộ của tuyển Romania. Ông Lucescu gặp vấn đề chỉ vài giờ trước khi toàn đội lên đường sang Slovakia đá giao hữu. Đội ngũ y tế lập tức có mặt sơ cứu trước khi đưa chiến lược gia 80 tuổi tới bệnh viện. Theo Goal, tình trạng của ông hiện ổn định.

Trước khi bị đột quỵ, sức khỏe của HLV Lucescu suy giảm, sụt cân và ba lần phải nhập viện. Trong thời gian ông điều trị và hồi phục, trợ lý Ionel Gane sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển. Đây là giải pháp tình thế trong bối cảnh Romania còn lịch thi đấu quốc tế trong tháng này.

Lucescu là HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất châu Âu với gần nửa thế kỷ cầm quân. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông là chức vô địch UEFA Cup 2008/09 cùng Shakhtar Donetsk. Ngoài ra, ông từng giành nhiều danh hiệu quốc nội tại Romania, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở cấp độ đội tuyển, Lucescu dẫn dắt Romania giai đoạn 1981-1986 và giúp đội giành vé dự Euro 1984. Ông cũng có thời gian làm việc với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ từ 2017 đến 2019, trước khi trở lại dẫn dắt đội tuyển quê nhà vào tháng 8/2024, theo hợp đồng kéo dài đến giữa năm 2026.

Ở tuổi 80 và 8 tháng, Lucescu đang tiến sát kỷ lục HLV chuyên nghiệp lớn tuổi nhất lịch sử, hiện do Roger Lemerre nắm giữ. Trước đó, ông vượt qua cột mốc của Otto Pfister để trở thành HLV đội tuyển quốc gia cao tuổi nhất.

