Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV tử vong ở sân khai mạc World Cup 2026

  • Chủ nhật, 29/3/2026 11:45 (GMT+7)
Sáng 29/3, một cổ động viên thiệt mạng sau cú rơi từ khu vực khán đài cao sân vận động Azteca (Mexico City) ngay trước trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha.

Sân Azteca gặp sự cố khi World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Theo Reuters, người đàn ông rơi từ khu vực phòng VIP tầng 2 xuống mặt đất ít phút trước giờ thi đấu. Đây là màn so tài đánh dấu ngày sân Azteca - nay được cải tạo và đổi tên thành Estadio Banorte, chính thức mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp gấp rút.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh sân được vận hành như "bài kiểm tra tổng lực" nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng sau thời gian thi công liên tục để kịp tiến độ. Theo kế hoạch, địa điểm này sẽ đăng cai lễ khai mạc World Cup 2026 vào ngày 11/6 khi chủ nhà Mexico gặp Nam Phi.

Nhà chức trách cho biết nạn nhân có dấu hiệu say xỉn. Người này cố gắng di chuyển từ khu vực phòng VIP tầng 2 xuống tầng 1 bằng cách trèo ra bên ngoài cấu trúc khán đài. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển nguy hiểm, người đàn ông mất thăng bằng và rơi xuống tầng trệt, dẫn đến tử vong.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt trong bối cảnh SVĐ này sắp trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Giới chức địa phương mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như đánh giá lại các biện pháp an ninh, nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai.

Trở lại với trận giao hữu, Mexico và Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội nhưng không đội nào ghi được bàn thắng.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.

Đội hình hơn 1,3 tỷ euro đắt giá nhất World Cup 2026

Danh sách đội hình đắt giá nhất hướng đến World Cup 2026 được hé lộ với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

2 giờ trước

Hành động kỳ lạ của Neymar

Ngôi sao Neymar hạn chế thi đấu sân khách để kiểm soát thể trạng trước thời điểm chốt danh sách dự World Cup 2026.

18 giờ trước

Hàng công Bồ Đào Nha bất lực trong ngày vắng Ronaldo

Sáng 29/3, Mexico và Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, khép lại trận giao hữu với tỷ số 0-0.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Đọc tiếp

    Palmer ra quyet dinh voi MU hinh anh

    Palmer ra quyết định với MU

    1 giờ trước 12:00 29/3/2026

    0

    Cole Palmer gây chú ý khi xuất hiện thông tin tiền vệ người Anh sẵn sàng cân nhắc gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Man City lo nang voi Grealish hinh anh

    Man City lỗ nặng với Grealish

    2 giờ trước 11:22 29/3/2026

    0

    Everton cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish với mức giá thấp hơn nhiều so với mong muốn của Man City.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý