CĐV tử vong ở sân khai mạc World Cup 2026

Sáng 29/3, một cổ động viên thiệt mạng sau cú rơi từ khu vực khán đài cao sân vận động Azteca (Mexico City) ngay trước trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha.

Sân Azteca gặp sự cố khi World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Theo Reuters, người đàn ông rơi từ khu vực phòng VIP tầng 2 xuống mặt đất ít phút trước giờ thi đấu. Đây là màn so tài đánh dấu ngày sân Azteca - nay được cải tạo và đổi tên thành Estadio Banorte, chính thức mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp gấp rút.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh sân được vận hành như "bài kiểm tra tổng lực" nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng sau thời gian thi công liên tục để kịp tiến độ. Theo kế hoạch, địa điểm này sẽ đăng cai lễ khai mạc World Cup 2026 vào ngày 11/6 khi chủ nhà Mexico gặp Nam Phi.

Nhà chức trách cho biết nạn nhân có dấu hiệu say xỉn. Người này cố gắng di chuyển từ khu vực phòng VIP tầng 2 xuống tầng 1 bằng cách trèo ra bên ngoài cấu trúc khán đài. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển nguy hiểm, người đàn ông mất thăng bằng và rơi xuống tầng trệt, dẫn đến tử vong.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt trong bối cảnh SVĐ này sắp trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Giới chức địa phương mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như đánh giá lại các biện pháp an ninh, nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai.

Trở lại với trận giao hữu, Mexico và Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội nhưng không đội nào ghi được bàn thắng.

