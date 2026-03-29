Đội hình hơn 1,3 tỷ euro đắt giá nhất World Cup 2026

  • Chủ nhật, 29/3/2026 11:00 (GMT+7)
Danh sách đội hình đắt giá nhất hướng đến World Cup 2026 được hé lộ với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

Kylian Mbappe góp mặt trong đội hình đắt giá nhất World Cup 2026.

Trên hàng công, bộ 3 tấn công gây ấn tượng mạnh với Kylian Mbappe (200 triệu euro) đá trung phong, hỗ trợ bởi người đồng đội tại Real Madrid là Vinicius Jr. (150 triệu euro) bên cánh trái. Ở cánh phải là Lamine Yamal (200 triệu euro). Đây đều là những cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến hàng đầu thế giới hiện nay.

Tuyến giữa cũng không kém phần chất lượng với Jude Bellingham (140 triệu euro) đóng vai trò trung tâm, kết hợp cùng Pedri (150 triệu euro) và Declan Rice (120 triệu euro). Bộ 3 này mang đến sự cân bằng giữa sáng tạo, kiểm soát bóng và khả năng đánh chặn.

Ở hàng phòng ngự, đội hình quy tụ những cái tên đã khẳng định đẳng cấp. Nuno Mendes (75 triệu euro) và Achraf Hakimi (80 triệu euro) của PSG đảm nhiệm 2 vị trí hậu vệ cánh. Trong khi đó, cặp trung vệ gồm Pau Cubarsi (80 triệu euro) và Dayot Upamecano (70 triệu euro) mang lại sự chắc chắn cả ở CLB lẫn tuyển quốc gia.

Trong khung gỗ, Joan Garcia (40 triệu euro) là thủ môn đắt giá nhất trong danh sách nhờ phong độ ổn định trong màu áo Barcelona.

Tổng giá trị đội hình lên tới hơn 1,3 tỷ euro, cho thấy sức hút thương mại lẫn chuyên môn của các ngôi sao hàng đầu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, phần lớn các cầu thủ đều còn rất trẻ, hứa hẹn sẽ là trụ cột của bóng đá thế giới trong nhiều năm tới.

Đội hình đắt giá nhất World Cup 2026. Ảnh: One Football.
Duy Luân

