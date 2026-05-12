Hết 'Taco', Phố Wall nín thở chờ 'Nacho' của ông Trump

Giới đầu tư Phố Wall chuyển từ chiến lược “ông Trump sẽ xuống thang” sang đặt cược eo biển Hormuz tiếp tục bế tắc và giá dầu neo cao.

Trong lúc lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn chưa thực sự ổn định, eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và giới đầu tư dõi theo cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phố Wall đang đón nhận một “câu chuyện thị trường” mới mang tên “Nacho”, theo SCMP.

Thuật ngữ này là viết tắt của cụm “Not a chance Hormuz opens” (Không đời nào Hormuz mở cửa), phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư rằng tình trạng bế tắc tại Trung Đông sẽ kéo dài và giá dầu sẽ duy trì ở mức cao.

Sự xuất hiện của “Nacho” đánh dấu bước ngoặt lớn so với chiến lược giao dịch từng thống trị Phố Wall năm ngoái mang tên “TACO” - viết tắt của “Trump always chickens out” (Ông Trump cuối cùng luôn chùn bước).

“Chiến thuật Taco” ra đời trong giai đoạn hỗn loạn vì các đòn thuế quan của ông Trump, dựa trên giả định rằng nhà lãnh đạo Mỹ rồi sẽ xuống thang vào phút cuối. Nhưng giờ đây, công thức cũ dường như không còn hiệu quả, và Phố Wall đang “đổi Taco lấy Nacho”.

“NACHO” là gì?

Thuật ngữ này bắt đầu được chú ý sau khi nhà bình luận Javier Blas của Bloomberg đăng tải trên mạng xã hội vào cuối tháng 4, cho biết cụm từ xuất phát từ giới giao dịch.

Giống như “Taco”, vốn phản ánh tâm lý hoài nghi của nhà đầu tư trước chiến lược sử dụng thuế quan làm đòn bẩy của ông Trump, “Nacho” cho thấy sự thay đổi trong mối quan tâm của thị trường, khi xung đột Trung Đông giờ trở thành tâm điểm.

Dù “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ dữ dội” - chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran bắt đầu từ tháng 2 - đã kết thúc, theo tuyên bố tuần trước của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, triển vọng khu vực vẫn bị đánh giá là u ám.

Eo biển Hormuz hiện vẫn gần như bị phong tỏa hoàn toàn, trong khi nguy cơ leo thang xung đột chưa thực sự biến mất, khiến kinh tế toàn cầu tiếp tục phủ bóng bất ổn.

“Điều này đồng nghĩa thị trường đang đặt cược rằng giá dầu sẽ duy trì ở vùng cao trong thời gian dài”, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Soochow nhận định trong buổi họp chiến lược được nền tảng dữ liệu tài chính Wind công bố hôm 11/5.

Theo các chuyên gia, phí bảo hiểm vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz hiện đã tăng gấp hơn 8 lần so với trước xung đột, cho thấy thị trường đã định giá kịch bản căng thẳng Trung Đông kéo dài.

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - đã vượt 105 USD /thùng trong ngày 12/5 sau khi tăng thêm 3% trong phiên trước đó.

Đà tăng này diễn ra sau khi ông Trump bác bỏ đề xuất phản hồi mới nhất của Iran về khả năng chấm dứt xung đột, gọi đây là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận” trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 11/5, qua đó làm suy giảm thêm hy vọng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn.

Trung Quốc sẽ đóng vai trò gì?

Khi Nhà Trắng phát tín hiệu rằng vấn đề Iran sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp được chờ đợi từ lâu giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong tuần này, giới quan sát cho rằng thị trường có thể đón nhận tín hiệu tích cực hơn nếu cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ.

“Thị trường có thể kỳ vọng rằng nếu cuộc gặp diễn ra thuận lợi, Trung Quốc sẽ phát đi tín hiệu về lập trường đối với xung đột Mỹ - Iran và góp phần hạ nhiệt căng thẳng”, các nhà phân tích của Soochow Securities nhận định.

Tuy nhiên, nhóm này cũng cho rằng bất kỳ tác động tích cực nào từ cuộc gặp Trump - Tập nhiều khả năng sẽ chỉ ở mức hạn chế, trong khi chiến lược giao dịch “Nacho” vẫn có thể tiếp tục chi phối thị trường, do giới đầu tư vẫn lo ngại ảnh hưởng của giá dầu cao tới lạm phát và triển vọng kinh tế toàn cầu.

TT Trump bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình sau 6 năm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.

Bắc Kinh hôm 11/5 xác nhận ông Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo AFP, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump dự kiến sẽ “gây sức ép” với ông Tập liên quan đến vấn đề Iran trong cuộc gặp sắp tới.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ngoài các vấn đề về lằn ranh đỏ và thương mại, các nhà quan sát cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà sự hợp tác vẫn rất quan trọng đối với cả hai bên, bao gồm biến đổi khí hậu, chống ma túy và trí tuệ nhân tạo.