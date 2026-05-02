HanaGold xin lỗi đối tác và nhà đầu tư, đồng thời cho biết một phần tài sản, tài khoản ngân hàng và hệ thống vận hành đang bị niêm phong, phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold vừa đưa ra thông tin cập nhật nhằm làm rõ những vướng mắc liên quan đến quyền lợi khách hàng trong thời gian qua.

Doanh nghiệp này gửi lời xin lỗi tới các đối tác và nhà đầu tư vì sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin, đồng thời cho biết thời gian qua công ty phải tập trung tối đa để phối hợp với cơ quan chức năng và xử lý các vấn đề nội bộ phát sinh.

Theo thông báo từ phía doanh nghiệp, trong hai ngày 20/3 và 21/3, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại showroom và văn phòng trụ sở của HanaGold trên toàn quốc. Đây là hoạt động nghiệp vụ nằm trong một chuyên án đang trong quá trình điều tra.

Do tính chất bảo mật, việc kiểm tra được thực hiện đột xuất và không có thông báo trước. Trong quá trình làm việc, một số tài sản, thiết bị, hồ sơ cùng hệ thống vận hành đã bị cơ quan chức năng niêm phong, thu giữ để xác minh.

Tình trạng "đóng băng" tài sản trên ứng dụng được công ty này lý giải là do đang cần phải phối hợp phục vụ điều tra. Một phần tài sản của HanaGold cùng các tài khoản ngân hàng phục vụ kinh doanh, đầu tư đang trong trạng thái bị phong tỏa hoặc hạn chế tiếp cận. Việc điều phối dòng tiền và xử lý giao dịch hiện phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ và hướng dẫn từ phía cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, cơ chế điều hành của HanaGold cũng đang gặp khó khăn do tính pháp lý. Doanh nghiệp cho biết hiện chưa thể thực hiện ủy quyền thay thế đối với pháp nhân khác (dù là cổ đông), bởi mọi hoạt động cần có sự xác minh trực tiếp từ người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, CEO của công ty - bà Hana Ngô - đang tạm thời phối hợp làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu của chuyên án, khiến các quyết định quản trị và phê duyệt giao dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với các nhà đầu tư lo lắng về tình trạng nạp, rút tiền bị đình trệ, HanaGold giải thích rằng việc giới hạn các chức năng như mua bán, chuyển đổi tài sản trên ứng dụng là biện pháp bắt buộc để bảo toàn dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn rà soát.

Tuy nhiên, công ty khẳng định toàn bộ tài sản của khách hàng vẫn được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống và đã gửi email xác nhận đến từng người dùng. Việc tạm ngừng giao dịch chỉ mang tính thời điểm và không làm thay đổi quyền sở hữu tài sản của khách hàng.

“Hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc xử lý tài sản của khách hàng trên hệ thống HanaGold”, công ty cho biết.

Trước những thông tin lan truyền về sự liên quan đến chuyên án Onus Lab, phía HanaGold nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng về các sai phạm trực tiếp của công ty.

Doanh nghiệp cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định pháp luật và nỗ lực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời, HanaGold cũng khuyến cáo khách hàng nên thận trọng trước các tin đồn thất thiệt để tránh bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi.