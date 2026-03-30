HanaGold tạm dừng toàn bộ giao dịch quy đổi

HanaGold vừa có thông báo tạm ngưng hàng loạt chức năng trên ứng dụng, bao gồm quy đổi tài sản, nạp/rút tiền và các chương trình trả thưởng, từ chiều 30/3.

CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold ngày 30/3 phát đi thông báo chính thức về việc tạm ngưng nhiều hoạt động trên hệ thống, trong bối cảnh người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang phối hợp điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo đó, từ 17h ngày 30/3, toàn bộ loại tài sản trên hệ thống HanaGold chính thức ngưng thực hiện giao dịch quy đổi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tạm dừng chi trả thưởng đối với các chương trình như “Cùng hợp tác” và “Trả thưởng hàng ngày”.

HanaGold cho biết số dư và trạng thái tài sản của khách hàng đã được hệ thống ghi nhận và chốt tại thời điểm 17h cùng ngày. Dù các chức năng giao dịch bị hạn chế, giá vàng và bạc vẫn được cập nhật liên tục theo thị trường trên ứng dụng nhằm đảm bảo minh bạch về giá trị tài sản.

Trước đó, từ 16h ngày 30/3, nền tảng này đã tạm ngưng các chức năng như nạp/rút tiền, tích lũy, quy đổi và nhận thưởng đối với toàn bộ tài sản. Khách hàng vẫn có thể truy cập ứng dụng để theo dõi số dư, tài sản và lịch sử giao dịch.

Song song, HanaGold tiến hành hủy các lệnh rút tiền và lệnh chờ nhận tài sản vật lý nhằm phục vụ công tác thống kê. Doanh nghiệp khẳng định việc này không làm thay đổi tổng giá trị tài sản của khách hàng. Tài sản hiện hữu được xác định là tổng của tài sản khả dụng và tài sản đang bị khóa trong các chương trình hợp tác.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, gián đoạn hoạt động xuất phát từ việc một số đối tác chủ động tạm dừng cung cấp dịch vụ trong thời gian chờ hướng dẫn chính thức, sau khi người đại diện pháp luật của công ty bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra các hoạt động liên quan đến việc vận hành sàn ONUS.

HanaGold nhấn mạnh doanh nghiệp không thuộc diện bị điều tra, mà cá nhân liên quan giữ vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, do người này là đại diện pháp luật, sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành của công ty.

HanaGold cam kết tài sản khách hàng được quản lý chặt chẽ và khẳng định có đủ năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu thanh khoản khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

“Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng và các bên liên quan để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, sớm khôi phục đầy đủ chức năng giao dịch”, đại diện HanaGold cho biết đồng thời khuyến nghị khách hàng theo dõi các thông báo tiếp theo trên kênh chính thức.

Trước đó, vào ngày 28/3, doanh nghiệp này từng khẳng định hệ thống vẫn vận hành theo quy trình nội bộ và tài sản khách hàng được ghi nhận, kiểm soát đầy đủ. Tuy nhiên, diễn biến pháp lý mới đã khiến hoạt động bị gián đoạn và buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời.

Theo thông tin công bố trên website, CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold định vị là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đuổi mục tiêu số hóa ngành vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đang triển khai một số giải pháp công nghệ đáng chú ý.

Trong đó, ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tham gia với số tiền từ 100.000 đồng, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, đặc biệt là người trẻ và người có thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, các sản phẩm vàng 24K của HanaGold được tích hợp công nghệ định danh NFC nhằm hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, đi kèm hóa đơn điện tử, qua đó đảm bảo tính minh bạch và giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát triển mô hình “HanaGold ATM” - máy bán vàng tự động hoạt động 24/7, cho phép người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng trong môi trường số.

Năm 2022, bà Ngô Thị Thảo (Hana Ngô), nhà sáng lập kiêm CEO HanaGold, từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam để gọi vốn 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi toàn bộ các nhà đầu tư đều từ chối do đánh giá mô hình còn tiềm ẩn rủi ro cao.

Tại thời điểm đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó nhà sáng lập nắm giữ 60% cổ phần. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2022, doanh thu của công ty dao động trong khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng .

Hiện nay, HanaGold đã mở rộng mạng lưới với 5 cửa hàng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.