Bắt tạm giam loạt doanh nhân liên quan HanaGold, ONUS

Ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại S1.2006 C1,Q7 Saigon Riverside Complex, số 4 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP.HCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiên mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

App ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đổi với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.