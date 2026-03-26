Sau gần một năm xác minh, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ và một điều tra viên.

Ngày 26/3/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) về tội danh nêu trên.

Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Việt.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (cũ), khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong (SN 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long), dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông, nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Cũng xuất phát từ vụ tai nạn trên, sáng 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn bị thương Nguyễn Văn Bảo Trung.

Sau khi bắn Trung, Phúc đã dùng súng tự sát, còn Trung được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Thông tin ban đầu cho rằng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Trung là tài xế lái xe tải vượt xe khác đang đỗ phía trước nên lấn sang phần đường ngược chiều. Còn cháu Trân cùng bạn đi xe đạp điện hướng ngược lại, khi thấy xe tải, bạn của Trân dừng xe, còn Trân đi phía sau không kịp dừng đã va vào xe bạn phía trước rồi ngã ra đường, bánh trước xe tải của Trung đã cán qua người Trân dẫn tới tử vong.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn đã 2 lần ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án. Khi gia đình có khiếu nại các quyết định không khởi tố hình sự vụ án, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn cũng ra quyết định bác các khiếu nại của gia đình cháu Trân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Cho rằng vụ việc không được giải quyết thỏa đáng, ông Phúc ra tay bắn Trung... Vào cuộc làm rõ vụ án, ngày 3/5/2025, Viện KSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn.

Viện KSND Tối cao cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung khi điều khiển ôtô tải đã tránh, vượt ôtô khác (xe bán tải đỗ bên đường) khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (không được vượt xe khi có một trong các trường hợp: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt).

Ngoài ra, hành vi của Trung có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND Tối cao thời điểm đó cũng nhận định việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "Không có sự việc phạm tội" và việc Viện KSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật.

Sau quyết định trên của Viện KSND Tối cao, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.