Truy tìm 14 người liên quan vụ dàn cảnh cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp

Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy tìm 14 đối tượng liên vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra ngày 8/3 tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên, xã An Ninh).

Theo cơ quan Công an, từ ngày 12/3 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã truy xét tổng cộng 19 đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản, trong đó ra quyết định tạm giữ 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại được xem xét không tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Cơ quan điều tra xác định thêm 14 người có liên quan vụ án trên và ra quyết định truy tìm.

14 đối tượng đang bị truy tìm.

Các cá nhân bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, nơi thường trú khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1996, nơi thường trú khu phố 5, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang); Tô Văn Bé Mười (SN 1970, nơi thường trú ấp Trung Phú 2, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Liểu (SN 1988, nơi thường trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp); Sao Văn Đức (SN 1992, nơi thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Linh (SN 1985, nơi thường trú khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang); Lê Minh Sơn (SN 1989, nơi thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang); Hồ Thị Thanh Tuyền (SN 1977, nơi thường trú khu vực 7, phường Cái Khế, TP Cần Thơ); Lê Minh Trâm (SN 1992, nơi thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang); Trần Ngọc Huyền (SN 1990, nơi thường trú ấp Khánh An, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Trường Giang Anh (SN 1989, nơi thường trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Diễm (SN 1998, nơi thường trú: không, chỗ ở khác: phường Rạch Giá, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975, nơi thường trú ấp An Hưng, xã An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1972, nơi thường trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Hiện nơi ở thực tế của các đối tượng trên chưa được xác định, lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng bị truy tìm nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ trình báo, để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.