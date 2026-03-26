Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 100 kg thuốc nổ

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đinh Sửu (SN 1973, trú tại thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn) về tội "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ" quy định tại khoản 3 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng Đinh Sửu là chủ tàu cá, thường khai thác thủy, hải sản tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Vì thấy việc dùng thuốc nổ khai thác hiệu quả hơn nên vào năm 2025, Đinh Sửu đã mua tổng cộng 95 kg thuốc nổ, mang về nhà cất giấu và dự định sẽ sử dụng số thuốc nổ này để đi khai thác thủy hải sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định khởi tố đối tượng Đinh Sửu.

Đến rạng sáng 15/3, Đinh Sửu chở toàn bộ số thuốc nổ trên ra khu vực bãi biển để tập kết, chuẩn bị đưa lên tàu cá sử dụng trong hoạt động khai thác hải sản, thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.