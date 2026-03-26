Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ ở An Giang

Sáng 26/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà Nước", ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (SN 1977, cư trú xã Quảng Bị, TP Hà Nội), lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1966, cưu trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (SN 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND khu vực 9 - VKSND tỉnh An Giang phê chuẩn.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại 6 công ty do đối tượng Dự cùng với vợ chồng Liềm và Cơ tổ chức thực hiện xuất bán hóa đơn GTGT khống, thu lợi bất chính. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xoá.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Liềm.

Trong quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty xuất bán hoá đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.

Bước đầu cơ quan Công an xác định: Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, thể hiện hàng hóa, dịch vụ ghi khống: Cát, đá, thi công công trình, với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỷ đồng , tổng thuế GTGT ghi khống trên 2,8 tỷ đồng , tổng tiền thanh toán ghi khống trên 31 tỷ đồng , với số tiền thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ.

Trong đó, Liềm và Cơ, đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, với số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm được hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng.