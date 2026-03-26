Ôtô Lexus tông nhiều xe ở Hà Nội, tài xế không có cồn

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Qua kiểm tra cho thấy, tài xế xe Lexus không vi phạm nồng độ cồn và hiện đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h40 đêm 25/3, ôtô Lexus mang BKS 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (SN 1987) điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính (hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ). Khi xe di chuyển đến nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), thì xảy ra va chạm với ôtô BKS 30L-665.XX.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, chiếc Lexus tiếp tục lao đi rất nhanh sang làn ngược chiều và đâm vào thêm 4 ôtô khác cùng 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị gãy tay, chân; một hành khách trên ôtô bị thương nhẹ.

Ngoài ra, nhiều phương tiện liên quan vụ việc cũng bị hư hỏng. Chiếc Lexus lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe Lexus.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Yên Hòa khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy tài xế xe Lexus không vi phạm nồng độ cồn.

Qua lời khai của tài xế, nguyên nhân ban đầu được xác định do người này buồn ngủ, không làm chủ tay lái.