Hút chân không 2 kg ma túy đá rồi xách lên ôtô

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Lê Minh Tú (SN 1989, trú xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (SN 2005, trú xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nổi lên một số đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, đã chỉ đạo lên phương án để đấu tranh, triệt phá.

Hai đối tượng Lê Minh Tú (bên trái) và Phùng Bá Lâm.

Khoảng 20h35 ngày 5/3/2026, tại một hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã bố trí lực lượng tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Tú và Lâm khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 ôtô con màu đen, phát hiện bên trong xe có 1 túi nylon được quấn quanh nhiều lớp. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 2 kg được hút chân không thành dạng khối. Lực lượng chức năng đưa người cùng tang vật liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Tang vật do lực lượng chức năng thu giữ trên xe của Tú và Lâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.