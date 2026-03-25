Nhóm bảo vệ 'bán' đường trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Nhóm bảo vệ Khu Công nghệ cao TP.HCM nhận tiền hàng tháng của doanh nghiệp để cho xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong khung giờ cấm.

Ngày 25/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử đội trưởng bảo vệ Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng nhiều thuộc cấp đặt ra “luật ngầm”, thu hơn 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp vận tải để tạo điều kiện cho xe tải lưu thông trái quy định trong khung giờ cấm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu cáo trạng, khẳng định tất cả các bị cáo cùng phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, Đội trưởng bảo vệ Khu Công nghệ cao), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi) và Đoàn Ngọc Thịnh (cùng là Đội phó) từ 7-8 năm tù, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, Đội phó) từ 5-6 năm tù; 8 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 5-7 năm tù.

Vụ án bắt nguồn từ phản ánh của báo chí vào tháng 6/2023 về việc nhiều xe tải trên 3,5 tấn vẫn ngang nhiên ra vào Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức cũ) trong khung giờ cấm từ 6h đến 22h mỗi ngày.

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, một “quy trình ngầm” đã được thiết lập ngay trong lực lượng bảo vệ - những người có nhiệm vụ kiểm soát an ninh trật tự tại khu vực này.

Cụ thể: Bị cáo Nguyễn Giang Sơn đã đứng ra thỏa thuận với các doanh nghiệp vận tải. Để được “mở đường” qua các cổng chính như D1, D2 và lưu thông trong giờ cấm, doanh nghiệp phải chi tiền hàng tháng, tùy theo số lượng xe. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Để vận hành trót lọt, Sơn bàn bạc với các đội phó và tổ trưởng, tổ phó lập danh sách các xe “đã đóng tiền”, sau đó chia sẻ vào nhóm Zalo nội bộ. Các bảo vệ trực chốt căn cứ danh sách này để nhận diện, bỏ qua vi phạm khi xe đi qua.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Nguyễn Giang Sơn nhận từ các doanh nghiệp là hơn 1,5 tỷ đồng . Trong đó, Sơn giữ lại khoảng 400 triệu đồng, phần còn lại chia cho các lãnh đạo đội, tổ trưởng, tổ phó với mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Các nhân viên bảo vệ cũng được chia từ 100.000 đến 300.000 đồng/người.

Ngoài khoản tiền được phân chia, một số tổ trưởng, tổ phó còn tự “đánh lẻ” thu thêm tiền từ doanh nghiệp khác để cho xe vào giờ cấm. Điển hình, bị can Trần Phát Vĩnh Thanh bị cáo buộc thu riêng hơn 426 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, các bị cáo sẽ tự bào chữa và các luật sư tiến hành bào chữa cho các bị cáo.