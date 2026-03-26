Truy bắt xe chở hàng Điện máy xanh gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngay trong đêm, đơn vị đã truy vết xe gây tai nạn khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 23/3, tại Km6+950, tỉnh lộ 156 (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông H.V.T ( SN 1978, trú thôn Bản Qua, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tử vong. Sau khi xảy ra va chạm, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Ảnh trích xuất từ camera chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Từ thông tin ban đầu của người dân về một ôtô tải thùng nhỏ có dấu hiệu va chạm vào dải hộ lan bê tông, dừng lại trong thời gian ngắn rồi tiếp tục di chuyển, lực lượng chức năng đã nhanh chóng rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường.

Qua đối chiếu thời gian, đặc điểm và hướng di chuyển, lực lượng chức năng xác định phương tiện nghi vấn là "xe tải giao hàng của hệ thống Điện máy Xanh". Từ đó, tổ công tác rà soát, làm việc với đơn vị quản lý và phát hiện một xe chưa về kho trong khung thời gian xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng tìm ra xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Chỉ sau khoảng 3 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được ô tô mang biển kiểm soát 51D-480.XX, do ông M.Đ.T (SN 1997, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn là tình tiết tăng nặng, có thể bị xử lý theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường, kịp thời cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.