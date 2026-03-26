Truy tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25 kg ma túy

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Các đối tượng bị đề nghị truy tố về hành "Mua bán trái phép chất ma túy" gồm: Ngô Đức Thiện (SN 1985, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Tùng (SN 1980, trú tại Vĩnh Tuy, Hà Nội); đối tượng Lương Ngọc Huy (SN 1990, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 22/9/2025 tại ngõ 1277 Giải Phóng, Công an phường Hoàng Mai đã bắt giữ Vương Tùng. Qua đấu tranh, Tùng khai đã được Ngô Đức Thiện thuê giao ma túy cho khách.

Từ lời khai của đối tượng, mở rộng điều tra, Công an phường Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra chỗ ở của Thiện đã thu giữ một lượng lớn ma túy, cùng 1 khẩu súng nhãn hiệu RETAYPM và 10 viên đạn.

Từ lời khai của Tùng, Công an phường Hoàng Mai đã bắt giữ Lương Ngọc Huy. Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố tiến hành điều tra xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là hơn 25,5 kg ma túy các loại.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 30/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiện và Vương Tùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Lương Ngọc Huy về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".