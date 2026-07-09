Hạn chót cho các 'cá mập' đang để mắt đến MoMo

Nguồn tin của Reuters cho biết các đề nghị mua mang tính ràng buộc phải được nộp ngay trong tháng 9. Hiện, Blackstone, CVC Capital Partners và MUFG đang muốn tham gia đấu thầu.

Các tập đoàn lớn trên thế giới đang bước vào quá trình đấu thầu nhằm mua lại cổ phần của MoMo. Ảnh: MoMo.

Blackstone, CVC Capital Partners và tập đoàn tài chính MUFG của Nhật Bản nằm trong số các nhà đầu tư muốn tham gia đấu thầu mua cổ phần tại MoMo, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang xúc tiến kế hoạch bán một phần, theo Reuters.

Một nguồn tin cho biết quy mô đợt chào bán vẫn chưa được chốt, song quá trình này có thể dẫn tới việc chuyển nhượng một lượng cổ phần đáng kể, lên tới 50%. Các đề nghị mua mang tính ràng buộc dự kiến phải được nộp ngay trong tháng 9.

Hiện, CVC và MUFG không phản hồi đề nghị bình luận của Reuters, còn Blackstone từ chối đưa ra bình luận.

Trước đó, báo chí quốc tế đưa tin từ tháng 4 MoMo đã xem xét nhiều phương án chiến lược, trong đó có việc thu hút thêm nhà đầu tư mới trong một thương vụ có thể định giá công ty hơn 2 tỷ USD . Sau khi nhận được sự quan tâm từ cả các nhà đầu tư chiến lược lẫn nhà đầu tư tài chính, MoMo đã thuê các đơn vị tư vấn để điều phối quá trình tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp.

Đáng chú ý, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với MoMo diễn ra trong bối cảnh thị trường dịch vụ tài chính số của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, nhờ sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt và việc người dân ngày càng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính trực tuyến.

Được thành lập vào năm 2010, MoMo đã phát triển từ một nền tảng thanh toán di động thành ứng dụng cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm thanh toán, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh. Cho đến hiện tại, nền tảng này có hơn 30 triệu người dùng và đã xây dựng được mạng lưới giao dịch số rộng khắp cả nước.

Đến năm 2021, MoMo hoàn tất vòng gọi vốn lớn gần nhất, khi công ty cho biết đã huy động được 200 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư do Mizuho Bank dẫn đầu.

Năm ngoái, ứng dụng cho biết đang mở rộng các dịch vụ dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, như một phần trong chiến lược thúc đẩy tài chính số trên quy mô rộng hơn.