Quỹ đầu tư Mỹ đứng sau MoMo

Warburg Pincus là cổ đông lớn nhất trong nhóm các quỹ đầu tư tư nhân đang rót vốn vào ứng dụng MoMo. "Cá mập" này cũng đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Warburg Pincus là cổ đông lớn nhất của MoMo, sở hữu khoảng 26% cổ phần tính đến cuối năm ngoái. Ảnh: MoMo.

Theo DealStreet Asia, các nhà đầu tư tài chính và nhà đầu tư chiến lược, bao gồm Blackstone và MUFG, đang tiến hành thẩm định để đầu tư vào kỳ lân fintech Việt Nam MoMo. Các nguồn tin cho biết 50% cổ phần của MoMo đang được chào bán trong một quy trình giao dịch do Morgan Stanley và Jefferies làm đơn vị tư vấn.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thương vụ đầu tư tư nhân lớn nhất Việt Nam năm nay trong lĩnh vực công nghệ.

Nắm hơn 1/4 vốn tại MoMo

Nếu thương vụ hoàn tất sẽ tạo cơ hội thoái vốn cho một số cổ đông hiện hữu như Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân nắm tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại MoMo, và Goodwater Capital, quỹ đã đồng dẫn dắt vòng gọi vốn Series D của MoMo vào năm 2021.

Trong đó, Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Đây được xem là nhà đầu tư tăng trưởng toàn cầu hàng đầu, với hơn 115 tỷ USD được đầu tư vào hơn 1.000 công ty trên nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, "cá mập" này cũng là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với số vốn hơn 2 tỷ USD .

Riêng ở MoMo, tính đến cuối năm 2025, Warburg Pincus sở hữu khoảng 26% cổ phần và là cổ đông lớn nhất trong nhóm các quỹ đầu tư tư nhân. Đứng sau là Augusta Investments với hơn 13,2% cổ phần; trong khi Mizuho Bank nắm giữ 7,3% cổ phần. Bên cạnh đó là một loạt quỹ đầu tư khác như Kora Management, Tybourne Capital Management, Affirma Capital, Macquarie Capital, Goldman Sachs...

Thời điểm tháng 1/2021 khi MoMo thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series D được đồng dẫn dắt bởi Warburg Pincus và Goodwater Capital, ông Jeffrey Perlman, CEO Warburg Pincus, nhận định với tỷ lệ người dùng Internet cao, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam, MoMo có nhiều cơ hội để trở thành nền tảng thanh toán di động hàng đầu và tái hiện thành công của các doanh nghiệp fintech lớn tại châu Á.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tường, đồng sáng lập, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MoMo, đến vòng gọi vốn Series E vào cuối năm 2021, định giá của "kỳ lân" này đã vượt 2 tỷ USD . Tuy nhiên, ông khẳng định MoMo không có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong vài năm tới.

Liên tục rót vốn vào các tập đoàn lớn ở Việt Nam

Thực tế, Warburg Pincus đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2013, thông qua khoản đầu tư đầu tiên vào Vincom Retail trị giá 200 triệu USD đổi lấy khoảng 20% cổ phần chuỗi trung tâm thương mại này. Đây được xem là khoản đầu tư ban đầu lớn nhất của một quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu vào một doanh nghiệp Việt Nam cho đến thời điểm đó.

Thỏa thuận chính thức với Vingroup khi ấy cũng bao gồm cam kết Warburg Pincus sẽ tham gia các đợt huy động vốn tiếp theo của Vingroup với giá trị lên tới 25 triệu USD , cùng quyền đầu tư thêm 100 triệu USD vào Vincom Retail nhằm mở rộng nền tảng kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ. Và đến 2015, quỹ này đã đầu tư thêm 100 triệu USD vào Vincom Retail.

Ngay sau khi Vincom Retail lên sàn vào năm 2017, Warburg Pincus thoái vốn thành công 415 triệu cổ phiếu VRE với giá 40.600 đồng/cổ phiếu và thu về 740 triệu USD . Riêng số tiền này đã gấp khoảng 2,5 lần khoản đầu tư mà quỹ rót vào Vincom Retail trong những năm trước đó.

Warburg Pincus xuất hiện tại Việt Nam từ 2013 với khoản đầu tư đầu tiên vào Vincom Retail. Ảnh: VIC.

Chưa dừng lại, vào tháng 11/2016, Warburg Pincus và VinaCapital thành lập liên doanh chuyên về đầu tư và quản lý khách sạn mang tên Lodgis Hospitality Holdings, với số vốn ban đầu là 300 triệu USD .

Hiện, dự án nổi bật nhất của Lodgis Hospitality là The Grand Hồ Tràm. Với quy mô khoảng 164 ha, đây là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng lớn nhất khu vực và cũng là một trong những dự án du lịch có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tổ hợp đã đưa vào vận hành sân golf 18 hố The Bluffs, casino, trung tâm hội nghị cùng hai khách sạn quốc tế gồm InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach.

Nhận thấy dư địa phát triển ngày một lớn của thị trường Việt Nam, vào năm 2018, quỹ này quyết định rót hơn 370 triệu USD đầu tư vào Techcombank. Cùng năm, Warburg Pincus và Tổng công ty Becamex IDC ra mắt CTCP Phát triển công nghiệp BW - BW Industrial với vốn đầu tư ban đầu hơn 200 triệu USD , trong đó đối tác Việt Nam góp 30% vốn.

Các năm sau đó, quỹ hiện diện tại các vòng gọi vốn của MoMo, trước khi tiếp tục dẫn dắt thương vụ đầu tư trị giá 250 triệu USD vào Novaland hoàn tất năm 2022. Tuy nhiên từ đó đến nay, quỹ này chỉ công bố duy nhất một thương vụ đầu tư mới trực tiếp vào Bệnh viện Xuyên Á (năm 2024), nhưng không công bố giá trị đầu tư cụ thể.

Liên quan đến định hướng đầu tư thời gian tới, hồi tháng 9/2025, CEO Jeffey Perlman cho biết Warburg Pincus đang tập trung vào lĩnh vực hạ tầng số. Ông bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Đến tháng 3 vừa qua, tại tọa đàm xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) diễn ra ở New York, ông Christopher Turner, một Giám đốc điều hành tại Warburg Pincus cũng chia sẻ quỹ đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, cùng hệ sinh thái khởi nghiệp và cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Do đó, quỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn và mong muốn tham gia vào VIFC.