Mua sắm hoàn tiền trên MoMo: Khi tiết kiệm không đồng nghĩa giảm chi

Với sự phát triển của thanh toán số và thương mại điện tử, một cách tiêu tiền mới đang dần hình thành trong giới trẻ: Sử dụng hoàn tiền mua sắm trên các nền tảng thanh toán số.

Trong bối cảnh chi tiêu ngày càng gắn với môi trường số, người trẻ không còn nhìn “tiết kiệm” theo nghĩa thắt chặt hầu bao, mà là tìm cách tiêu tiền hiệu quả hơn. Từ mua sắm online đến thanh toán hàng ngày, mỗi giao dịch dần trở thành cơ hội để tối ưu lợi ích, đặt nền móng cho cách quản lý tài chính chủ động hơn.

Người trẻ viết lại định nghĩa tiết kiệm

Thay vì cắt giảm chi tiêu, người trẻ lựa chọn tối ưu hóa từng khoản chi thông qua những hình thức thanh toán mang lại lợi ích rõ ràng sau mỗi giao dịch. Theo báo cáo của Decision Lab, hơn 60% người dùng Gen Z tại Việt Nam cho biết sẵn sàng thay đổi phương thức thanh toán nếu hình thức đó giúp họ nhận được hoàn tiền hoặc ưu đãi tích hợp.

Giới trẻ thử nhiều tiện ích mua sắm online.

Trong bối cảnh đó, Hoàn tiền mua sắm (HTMS) - tính năng được MoMo hợp tác triển khai cùng Accesstrade cho các thanh toán online - dần trở thành lựa chọn quen thuộc, gắn liền với nhịp sống tiêu dùng hàng ngày của giới trẻ.

Nếu trước đây, hoàn tiền thường chỉ xuất hiện dưới dạng ưu đãi rời rạc, mang tính ngắn hạn, thì nay trở thành một tiêu chí lựa chọn phương thức thanh toán. Người trẻ không chỉ so sánh giá niêm yết mà cân nhắc tổng giá trị sau cùng: Chi bao nhiêu, được hoàn bao nhiêu, mức độ tiện lợi của nền tảng đó trong đời sống hàng ngày. Nhờ đó, người trẻ có thể “dễ thở” hơn khi chi tiêu, bởi họ biết rằng tiền đã đi không hoàn toàn mất đi, mà có khả năng quay trở lại.

Một thế hệ tiêu dùng tỉnh táo, chuộng công nghệ

Trào lưu sử dụng HTMS không xuất phát từ tâm lý thắt lưng buộc bụng, mà phản ánh sự thay đổi trong tư duy tài chính của một thế hệ lớn lên cùng công nghệ. Gen Z quen thuộc với ví điện tử, ngân hàng số và thương mại điện tử, nên việc tính toán trước - trong - sau khi chi tiền trở thành thói quen tự nhiên.

Theo nền tảng dữ liệu và thống kê trực tuyến Statista, hiện có hơn 70% người Việt trong độ tuổi 18-30 sử dụng ví điện tử cho các khoản chi tiêu hàng ngày, từ ăn uống, mua sắm đến thanh toán hóa đơn. Việc chi tiêu qua các nền tảng số không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn giúp người dùng dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh lợi ích giữa các phương thức thanh toán và đưa ra quyết định tiêu dùng có cân nhắc hơn.

Tiện ích HTMS trên MoMo được phát triển bởi Accesstrade.

Ở phía sau trải nghiệm đó là hạ tầng công nghệ và mạng lưới đối tác rộng lớn do Accesstrade phát triển. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực affiliate và performance marketing, Accesstrade đóng vai trò kết nối giữa nền tảng thanh toán, thương hiệu và người tiêu dùng, giúp mỗi giao dịch không chỉ dừng lại ở thanh toán, mà còn tạo ra giá trị hoàn tiền minh bạch.

Thay vì mua sắm theo cảm xúc nhất thời, người trẻ đặt ra những câu hỏi rất thực tế: Mua ở đâu thì có lợi hơn, thanh toán kiểu nào thì được hoàn tiền, và khoản chi này ảnh hưởng ra sao đến ngân sách cả tháng. Với thế hệ này, tiêu tiền thông minh không phải là chi ít đi, mà là biết tận dụng công nghệ để tối ưu từng khoản nhỏ, một cách đều đặn và lâu dài. HTMS không còn được xem là một ưu đãi nhất thời, mà dần trở thành một phần trong cách người trẻ quản lý tài chính cá nhân.

Song song với việc sử dụng HTMS, người trẻ cũng dần hình thành thói quen gom mọi chi tiêu về một nền tảng duy nhất. Trong bối cảnh này, MoMo trở thành lựa chọn phù hợp: Một nền tảng vừa hỗ trợ thanh toán hàng ngày, vừa tích hợp HTMS, đồng thời giúp người dùng theo dõi chi tiêu trên cùng một ứng dụng.

Tính năng HTMS cho thanh toán online trên MoMo được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Accesstrade, mang đến sự khác biệt ở tính ổn định, minh bạch và khả năng mở rộng hệ sinh thái đối tác. Việc hoàn tiền không tách rời thành những chiến dịch ngắn hạn, mà gắn trực tiếp với các hoạt động chi tiêu quen thuộc. Người dùng không cần săn ưu đãi, không phải ghi nhớ nhiều điều kiện phức tạp, cũng không cần thay đổi hành vi mua sắm.

Ngoài ra, khi toàn bộ chi tiêu được tích hợp trên MoMo, người trẻ có thể nhìn thấy bức tranh tài chính của mình một cách trực quan: Chi bao nhiêu, hoàn bao nhiêu, và đang tiêu tiền cho những nhu cầu nào nhiều nhất. HTMS trên MoMo vì vậy không chỉ là một tính năng, mà là công cụ giúp người trẻ hiện thực hóa lối sống tài chính tỉnh táo - tiêu dùng thoải mái, nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát.

Người dùng có thể tải MoMo trên điện thoại và trải nghiệm ngay tính năng HTMS, để mỗi giao dịch hàng ngày đều trở thành một cơ hội tiết kiệm.