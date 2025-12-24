Kỷ niệm 15 năm thương hiệu, MoMo khai trương văn phòng mới ở Hà Nội

Sau 15 năm hiện diện trên thị trường và song hành cùng sự lớn mạnh của nền tài chính số Việt Nam, MoMo tiếp tục ghi dấu ấn với việc khai trương không gian làm việc mới tại Hà Nội.

Rời văn phòng 444 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình cũ), nơi gắn với nhiều kỷ niệm của những ngày đầu xây dựng đội ngũ tại Hà Nội, MoMo “chuyển nhà” lên tầng 20, Peakview Tower (36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Giai đoạn phát triển mới của “kỳ lân fintech” tại thủ đô

Không gian mới với kiến trúc hiện đại, giàu tính kết nối mang ý nghĩa chiến lược với “kỳ lân fintech” MoMo, khi góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, cải thiện khả năng tiếp cận với đối tác và ứng viên, đồng thời tạo ra trải nghiệm làm việc đồng bộ hơn trên toàn hệ thống.

Văn phòng mới của MoMo tọa lạc tại tầng 20 của Peakview Tower.

Tọa lạc ở tầng cao với tầm nhìn rộng mở, văn phòng tại Peakview Tower được MoMo thiết kế theo tinh thần “tech-driven” rõ rệt: Không gian mở, linh hoạt, ưu tiên tương tác và khuyến khích kết nối đa chiều giữa các nhóm, phòng ban.

Bước chân vào vào quầy lễ tân, ấn tượng đầu tiên là khu vực tiếp khách nối liền pantry đón nắng cùng hệ thống đèn LED âm tường mang hơi thở hiện đại, thể hiện rõ tinh thần năng động, linh hoạt của ngành fintech.

Pantry rộng rãi được xem là “trung tâm sinh hoạt” của văn phòng, đủ sức phục vụ các hoạt động nội bộ như town hall, workshop, đào tạo hay những buổi chia sẻ cởi mở giữa các đội nhóm.

Văn phòng mang hơi thở hiện đại, thể hiện rõ tinh thần năng động, linh hoạt.

Các phòng họp được nâng cấp cả về kiến trúc lẫn trải nghiệm, kết hợp khu vực tương tác mở và tầm nhìn hướng phố, mang đến một không gian làm việc vừa tập trung, vừa khơi gợi cảm hứng sáng tạo. Những chi tiết kiến trúc nhỏ nhưng phản ánh khá rõ cách MoMo tiếp cận câu chuyện xây dựng môi trường làm việc: Bắt đầu từ những nhu cầu rất thực, rất đời thường của nhân viên.

Chia sẻ về triết lý này, ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết: “Có 3 giá trị cốt lõi giúp MoMo duy trì lợi thế cạnh tranh và đến nay vẫn không hề thay đổi. Thứ nhất là triết lý lấy khách hàng làm trung tâm. Thứ hai là tinh thần học tập liên tục, bởi với người lãnh đạo, ngừng học đồng nghĩa tụt lại phía sau. Thứ ba là văn hóa ‘Power of Small’ - coi trọng và làm thật tốt những điều nhỏ nhất”.

“Tôi cho rằng không thể tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ lớn nếu những chi tiết nhỏ chưa được làm đến nơi đến chốn. Từ một chiếc cốc sạch, không gian thân thiện, cách nhân viên được tôn trọng như chính khách hàng đến việc xây dựng môi trường làm việc đủ tiện nghi để mọi người có thể toàn tâm cống hiến… khi những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy được thực thi một cách nghiêm túc và nhất quán, giá trị lớn sẽ dần hình thành một cách tự nhiên”, ông nói thêm.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, phát biểu khai mạc sự kiện.

Tinh thần “Power of Small” này hiện diện khá rõ trong cách MoMo đầu tư cho văn phòng mới tại Hà Nội. Nâng cấp không gian làm việc không được nhìn nhận như chi phí, mà là khoản đầu tư để nuôi dưỡng văn hóa, tinh thần học hỏi và khả năng sáng tạo của đội ngũ công nghệ.

Khi công nghệ, con người và văn hóa được đặt trên một trục ưu tiên

Việc khai trương văn phòng Hoàng Cầu diễn ra đúng thời điểm MoMo kỷ niệm 15 năm thương hiệu. Từ dịch vụ chuyển tiền qua SMS ra đời năm 2010, MoMo ngày nay đã phát triển thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện, phục vụ hơn 30 triệu người dùng, vận hành hàng trăm mô hình AI mỗi giây và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hạ tầng tài chính số Việt Nam.

Con người là yếu tố cốt lõi giúp MoMo duy trì tăng trưởng bền vững.

Song hành với sự phát triển về công nghệ là sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ nhân sự. Hiện MoMo có hơn 2.500 nhân viên làm việc tại 3 văn phòng TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Văn phòng mới tại Hoàng Cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô trong thời gian tới, mà còn thể hiện cam kết đầu tư dài hạn cho con người - yếu tố cốt lõi giúp MoMo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững.

Trong 15 năm qua, MoMo đã trải qua nhiều lần chuyển mình mang tính định hình: Từ giai đoạn tiên phong đưa chuyển tiền lên điện thoại phổ thông, đến bước ngoặt “mobile-first” khi smartphone phổ cập, rồi làm chủ công nghệ, đạt các chuẩn bảo mật quốc tế và trở thành đối tác thanh toán của nhiều tập đoàn toàn cầu.

Đội ngũ công nghệ của MoMo tại văn phòng Hà Nội.

Từ năm 2020 đến nay, MoMo bước sang giai đoạn phát triển hệ sinh thái tài chính số ứng dụng AI, với hơn 1.000 kỹ sư công nghệ, trong đó có hơn 200 chuyên gia AI và dữ liệu, đang phát triển, vận hành các mô hình phục vụ chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận, cá nhân hóa trải nghiệm, chăm sóc khách hàng theo thời gian thực.

Trong bức tranh đó, văn phòng Hoàng Cầu không chỉ là một địa điểm làm việc mới, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển tiếp theo, nơi công nghệ, con người và văn hóa được đặt trên một trục ưu tiên. Đây là bước đi âm thầm nhưng có chủ đích, đủ để thấy MoMo đang chuẩn bị cho một chặng đường dài hơn, sâu hơn trong hành trình đồng hành thủ đô và hệ sinh thái tài chính số Việt Nam.