Hoàn tiền mua sắm - giải pháp mua sắm thông minh, tiết kiệm của MoMo

“Sáng đặt đơn, hôm sau đã nhận tiền hoàn về MoMo. Mình thấy vui như được ai đó ‘tip’ ngược lại khi đi mua sắm vậy”, Mai Chi (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Trong thời vật giá leo thang, người tiêu dùng hiện đại ngày càng quan tâm đến giải pháp mua sắm thông minh, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo trải nghiệm tiện lợi.

Đáp ứng đúng nhu cầu ấy, MoMo hợp tác Accesstrade ra mắt tiện ích “Hoàn tiền mua sắm” (HTMS), hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới: Mua hôm nay, tiền hoàn ngay hôm sau.

“Lợi kép” cho người tiêu dùng

Nếu trước đây, hoàn tiền thường đồng nghĩa với chờ đợi, thì nhờ tiện ích HTMS trên MoMo, người dùng có thể nhận tiền hoàn sau 48 giờ, thậm chí cả khi đơn hàng chưa được giao. Khoản tiền này được chuyển trực tiếp vào MoMo, sẵn sàng để người dùng tiếp tục chi tiêu hoặc rút về tài khoản ngân hàng.

MoMo hợp tác Accesstrade ra mắt tiện ích “Hoàn tiền mua sắm” (HTMS).

Đây là điểm khác biệt đắt giá, giúp HTMS trở nên nổi bật giữa thị trường ứng dụng hoàn tiền - nơi người dùng thường phải đợi hàng tuần, thậm chí cả tháng để nhận phần thưởng.

Tiện ích HTMS trên MoMo mang đến loạt ưu điểm vượt trội. Chỉ cần truy cập qua liên kết từ MoMo tại mục “Hoàn tiền mua sắm”, người dùng có thể nhận hoàn tiền khi mua sắm trên mọi sàn thương mại điện tử, bất kể thanh toán bằng ví, tiền mặt hay thẻ. Đặc biệt, khoản tiền hoàn sẽ về trong vòng 48 giờ sau khi thanh toán.

MoMo hợp tác cùng hàng trăm thương hiệu lớn và sàn thương mại điện tử hàng đầu, đưa ra tỷ lệ hoàn tiền đa dạng, hấp dẫn tùy từng đối tác cũng như danh mục sản phẩm. Người dùng có thể kết hợp song song mã giảm giá của sàn, vừa được giảm giá trực tiếp, vừa nhận thêm tiền hoàn sau đó. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên ứng dụng MoMo, người dùng có thể mua sắm thông minh và tiết kiệm hơn mỗi ngày.

Chị Mai (32 tuổi) - một trong những người dùng đầu tiên trải nghiệm tiện ích - mua sắm online vài lần mỗi tháng, từ mỹ phẩm, đồ gia dụng đến quần áo. Từ khi biết đến tính năng HTMS của MoMo, chị chỉ mất thêm 5 giây để chọn đường link mua sắm qua ứng dụng. Kết quả, sau 3 tháng, chị nhận lại hơn 450.000 đồng tiền hoàn, đủ mua thêm vài món đồ nhỏ cho gia đình.

“Cảm giác như được tặng quà sau mỗi lần mua sắm nên mình rất thích. Mua vẫn vậy, nhưng tiền lại quay về, tội gì không làm?”, chị Mai chia sẻ.

Phía sau tiện ích là sự thấu hiểu

Anh Dương Thanh Đăng - Giám đốc dự án HTMS tại Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo - chia sẻ: “Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm sản phẩm giá tốt, mà cần sự minh bạch, nhanh chóng trong mọi giao dịch. Chúng tôi tạo ra tiện ích này để giúp họ cảm thấy mua sắm là hoạt động có lợi về cả giá lẫn cảm xúc”.

Về phía Accesstrade - đơn vị cung cấp giải pháp HTMS, anh Lưu Kỳ Tâm - Giám đốc dự án - cho biết: “Chúng tôi mong muốn kết nối hàng triệu người tiêu dùng với thương hiệu thông qua giá trị thật. Tiện ích HTMS là minh chứng cho việc công nghệ có thể mang đến lợi ích thiết thực cho người dùng mỗi ngày”.

Để có thể nhận hoàn tiền khi mua sắm qua MoMo, người dùng thực hiện các bước: Mở ứng dụng và tìm mục “Hoàn tiền mua sắm” trên trang chủ; chọn thương hiệu/sàn thương mại điện tử yêu thích để MoMo tự động chuyển sang website/ứng dụng của đối tác; mua sắm và thanh toán bằng MoMo hoặc phương thức khác, kể cả tiền mặt. Nếu chọn MoMo làm phương thức thanh toán, người dùng sẽ nhận được khoản hoàn tiền trực tiếp vào ví trong vòng 48 giờ.

Hướng dẫn thực hiện HTMS trên ứng dụng MoMo.

Trong guồng quay bận rộn, việc tiết kiệm mỗi ngày không nhất thiết đến từ những thay đổi lớn. Đôi khi, tiện ích nhỏ như HTMS cũng đủ để tạo ra cảm giác “mua mà không tiếc, chi tiêu mà vẫn sinh lời”.

Các bước dán link, hoàn tiền trên ứng dụng MoMo.

Nếu thường xuyên mua sắm online hoặc đơn giản muốn tận dụng mọi lợi ích từ những khoản chi tiêu hàng ngày, người dùng không nên bỏ qua tiện ích mới trên MoMo. Độc giả cập nhật MoMo để mua sắm thông minh và hoàn tiền nhanh.