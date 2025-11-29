Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai tàu chở dầu Nga phát nổ bí ẩn trên Biển Đen

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai tàu chở dầu Nga được xếp vào nhóm “tàu bóng tối” đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế bất ngờ phát nổ và bốc cháy trên Biển Đen, song nguyên nhân đến nay vẫn chưa được xác định.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Kairos treo cờ Gambia đã phát nổ và bốc cháy ngày 28/11, khi cách bờ biển tỉnh Kocaeli khoảng 28 hải lý. Con tàu đang hành trình từ Ai Cập tới cảng Novorossiysk của Nga và không chở hàng tại thời điểm sự cố, theo AP.

Chỉ ít lâu sau, tàu thứ hai mang tên Virat cũng bốc cháy sau khi “va phải một vật thể lạ” ở một vị trí khác trên Biển Đen, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 35 hải lý.

Lực lượng cảnh sát biển và cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng có mặt, giải cứu toàn bộ 25 thuyền viên trên Kairos và 20 thuyền viên trên Virat.

tau cho dau Nga anh 1

Ngọn lửa và khói dày bốc lên từ một tàu chở dầu sau vụ nổ làm rung chuyển hai tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga ở Biển Đen, gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ nhận định vụ nổ trên tàu Kairos nhiều khả năng do “tác động từ bên ngoài”, nhưng chưa công bố thêm chi tiết. Khả năng tàu trúng thủy lôi hoặc bị tấn công có chủ đích vẫn được đặt lên bàn cân, nhất là khi những năm gần đây, nhiều thủy lôi trôi dạt xuất hiện tại Biển Đen.

Trong lúc chờ điều tra nguyên nhân, các cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng cảnh báo an toàn và giám sát chặt chẽ lưu thông trên vùng biển gần eo Bosphorus để phòng ngừa sự cố thứ hai.

Cả Kairos và Virat đều nằm trong danh sách các tàu chịu lệnh trừng phạt vì bị cáo buộc thuộc “đội tàu bóng tối” mà Moskva được cho là sử dụng nhằm né các hạn chế đối với dầu thô Nga.

Theo dữ liệu từ OpenSanctions, tàu Virat bị Mỹ trừng phạt từ tháng 1, sau đó là Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Anh và Canada. Tàu Kairos bị EU xử phạt vào tháng 7 và sau đó là Anh cùng Thụy Sĩ.

OpenSanctions cho biết “đội tàu bóng tối” vẫn đem lại nguồn doanh thu hàng tỷ USD cho Điện Kremlin bằng cách lách trừng phạt.

Tàu Virat, đóng năm 2018, từng luân phiên treo cờ Barbados, Comoros, Liberia và Panama. Trong khi đó, tàu Kairos đóng năm 2002 từng mang cờ Panama, Hy Lạp và Liberia.

Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đây, Moskva nhiều lần phủ nhận sự tồn tại của “đội tàu bóng tối”.

Khu vực Biển Đen vẫn trong tình trạng căng thẳng kể từ tháng 2, khi Nga và Ukraine liên tục tập kích khí tài hải quân của nhau. Xung đột kéo dài khiến nhiều quả thủy lôi bị cuốn xa khỏi khu vực giao tranh, thậm chí trôi dạt tới sát eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

tàu chở dầu Nga Ai Cập Mỹ Nga Trung Đông Canada phát nổ Nga Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ

