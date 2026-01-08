Sốc nặng: Đặc vụ Mỹ bắn thẳng mặt, giết chết người nhập cư

Vụ nổ súng khiến một phụ nữ Mỹ thiệt mạng ở Minneapolis làm dấy lên tranh cãi dữ dội. Hàng trăm người đã xuống đường tại Minneapolis để lên án vụ việc.

Sau vụ một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết một phụ nữ tại Minneapolis, giới chức liên bang và địa phương đã đưa ra những mô tả hoàn toàn trái ngược về diễn biến sự việc.

Phía liên bang gọi đây là một vụ “dùng phương tiện tấn công lực lượng chức năng”, trong khi lãnh đạo địa phương khẳng định các đoạn video cho thấy mô tả đó là “hoàn toàn bịa đặt”.

Renee Nicole Good được xác định là người phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết hôm 7/1. Ảnh: NYP



Theo các quan chức liên bang và địa phương, vụ việc xảy ra hôm 7/1 trong một chiến dịch liên quan đến thực thi luật di trú tại Minneapolis. Nạn nhân không có dấu hiệu là mục tiêu của chiến dịch này.

Người bị bắn tử vong được xác định là Renee Nicole Good, 37 tuổi, là mẹ của một gia đình và là công dân Mỹ.

"Đó là bịa đặt"

Những tường thuật mâu thuẫn nhanh chóng xuất hiện về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), bà Tricia McLaughlin, cho rằng nạn nhân đã “biến chiếc xe thành vũ khí, cố tình lao vào các sĩ quan thực thi pháp luật nhằm giết họ”.

Tuy nhiên, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã bác bỏ mạnh mẽ lập luận này trong cuộc họp báo chiều cùng ngày. Ông cho rằng ICE đang tìm cách “đánh tráo bản chất vụ việc và biện minh cho hành động tự vệ”.

“Sau khi trực tiếp xem đoạn video, tôi muốn nói thẳng với mọi người rằng lập luận đó là vô căn cứ”, ông Frey nhấn mạnh.

Cảnh sát nhập cư Mỹ bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis Sáng 7/1 (giờ Mỹ), một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ tại phía nam Minneapolis. Vụ việc xảy ra khi lực lượng ICE thực hiện một chiến dịch truy quét nhập cư có mục tiêu ở thành phố này.

Các nhân chứng cho biết người phụ nữ dường như chỉ tìm cách lái xe rời khỏi hiện trường khi bị bắn, trái ngược với cáo buộc rằng bà cố tình lao xe vào lực lượng chức năng. Cảnh sát mô tả nạn nhân là một phụ nữ da trắng trung niên và không liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra hay hành động cưỡng chế nào.

Nhân chứng Aidan Perzana, 31 tuổi, cũng cho biết ông không thấy dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ cố tình lao xe vào đặc vụ, theo NBC News.

“Tôi nghe bà Noem nói rằng họ bị tìm cách cán qua, nhưng vào thời điểm đó có đủ khoảng trống để chiếc xe đi qua mà không đe dọa ai”, ông nói, cho rằng tài xế chỉ đang cố gắng bỏ chạy.

Một nhân chứng khác, bà Emily Heller, 39 tuổi, kể rằng bà nghe thấy tiếng còi báo động trong khu phố cảnh báo sự hiện diện của ICE vào sáng sớm. Khi bước ra hiên nhà, bà thấy sáu đến bảy xe của ICE và một chiếc xe đỗ chắn ngang đường.

Theo bà Heller, các đặc vụ yêu cầu người lái xe rời đi. Tuy nhiên, khi họ tiến đến và cố mở cửa xe, người phụ nữ có thể đã hoảng sợ và tìm cách thoát thân.

“Khi bà ấy vừa cho xe tiến lên, một đặc vụ ICE đã bước ra trước đầu xe, vươn tay qua nắp ca-pô và bắn khoảng ba đến bốn phát, trúng vào mặt bà ấy”, Heller nói.

Vợ của nhân chứng Perzana, bà Grace Perzana, cho biết gia đình bà đã sống tại khu phố này hơn hai năm rưỡi và rất gắn bó với cộng đồng địa phương, nơi nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật và không khí sinh hoạt thân thiện.

Sau vụ nổ súng, người dân địa phương đã tụ tập trên đường, hô khẩu hiệu phản đối và ném tuyết về phía các đặc vụ liên bang, theo đài KARE. Lực lượng chức năng sau đó đã sử dụng bình xịt hơi cay và lựu đạn khói để giải tán đám đông.

Một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khống chế một người biểu tình tìm cách chặn các phương tiện rời khỏi hiện trường, sau khi một phụ nữ lái xe bị bắn tại Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

Biểu tình lan rộng

Làn sóng biểu tình đã bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Ngày 7/1, hàng trăm người đã xuống đường tại Minneapolis để phản đối vụ bắn chết Renee Nicole Good, 37 tuổi, trên đường Portland.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đoàn người tuần hành trên đường phố, ném tuyết về phía lực lượng liên bang, buộc các đặc vụ ICE phải rút khỏi một số điểm tập trung. Một số người biểu tình hô khẩu hiệu yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đặc vụ đã nổ súng, trong khi cộng đồng địa phương tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân.

Những hình ảnh này nhanh chóng gây chấn động dư luận và thổi bùng các cuộc biểu tình tại nhiều địa phương khác. Tại bang California, đám đông tụ tập bên ngoài trụ sở ICE ở trung tâm San Francisco, giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối.

“Đây là một tội ác khủng khiếp”, một người biểu tình đến từ Oakland nói.

Làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều bang của nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ở bang Massachusetts, người dân tập trung tại Boston Common - công viên lâu đời nhất nước Mỹ - để bày tỏ phẫn nộ và đau xót. Một số người cho rằng vụ việc gợi lại ký ức về cái chết của George Floyd tại Minneapolis gần sáu năm trước. Giới chức địa phương dự báo các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục lan rộng trên toàn bang trong những ngày tới.

Tại bang Florida, đám đông tụ tập ở trung tâm thành phố Miami, kêu gọi công lý và trách nhiệm giải trình.

“Phản ứng tự nhiên của con người là không thể im lặng trước việc một sinh mạng bị tước đoạt”, người biểu tình Martin Vidal nói.

Ngoài ra, các cuộc biểu tình cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố lớn khác, bao gồm Portland (bang Oregon), Columbus (bang Ohio), Milwaukee (bang Wisconsin), cùng Chicago, New York, Seattle và Washington.

Theo hãng tin AP, vụ việc phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng trong các chiến dịch truy quét người nhập cư tại các đô thị lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Renee Nicole Good là người thứ năm được ghi nhận thiệt mạng liên quan đến các hoạt động thực thi luật nhập cư do lực lượng liên bang tiến hành.