UAV tấn công quy mô lớn làm rung chuyển nhiều sân bay quân sự Nga

Bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát đã bị tấn công bằng UAV với các vụ nổ làm rung chuyển nhiều sân bay quân sự quanh căn cứ Hạm đội Biển Đen, sau đó có nhiều báo cáo ghi nhận cháy nổ và việc đóng cầu Crimea tạm thời.

Khói bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường vụ nổ trên cầu Kerch - cây cầu nối với bán đảo Crimea ngày 8/10/2022. Ảnh: Reuters.

Báo Kyiv Post của Ukraine cho biết vào rạng sáng ngày 2/5, Crimea – vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Liên bang Nga – đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV), với các vụ nổ được ghi nhận đồng thời tại nhiều thành phố trên bán đảo, bao gồm Sevastopol, Yevpatoria, Saky và khu vực gần Hvardiiske.

Theo ông Mikhail Razvozhayev – Thống đốc Sevastopol do Liên bang Nga bổ nhiệm – các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại các khu vực Vịnh Sevastopol, Kacha và Balaklava.

“Những tiếng động lớn mà người dân nghe thấy là do quân đội chúng ta đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV. Dữ liệu sơ bộ cho thấy 7 UAV đã bị bắn hạ trên không, ngoài khơi, cách bờ biển một khoảng khá xa”, ông Razvozhayev viết trên Telegram vào rạng sáng 2/5.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông Razvozhayev thông báo rằng Hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga, phối hợp với các đơn vị phòng không, đang đẩy lùi một “cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn” từ hướng biển nhằm vào Sevastopol – tại các khu vực Mũi Khersones, vịnh Sevastopol, Kacha và Balaklava.

Vào khoảng 4h, chính quyền Nga ở Crimea đã tạm thời phong tỏa giao thông trên Cầu Kerch (còn gọi là "Cầu Crimea). Việc đóng cầu kéo dài khoảng 2,5 giờ.

Kênh Telegram “Crimean Wind” đưa tin có các vụ nổ xảy ra ở Sevastopol, Dzhankoi, cũng như ở Saky, Novofedorivka và Kacha – tất cả đều là nơi đặt các sân bay quân sự của Liên bang Nga.

Các kênh giám sát đã chia sẻ video và hình ảnh về vụ tấn công, bao gồm cả đoạn phim quay lại đám cháy tại làng Uhlove gần sân bay Kacha và âm thanh của các vụ nổ.

Theo “Crimean Wind”, vụ cháy có thể là hậu quả từ hoạt động của hệ thống phòng không Liên bang Nga. Trong một số đoạn video, có thể nghe thấy tiếng đạn dược phát nổ, điều này cho thấy khả năng một kho vũ khí đã bị trúng đạn.

Tới nay, chưa có xác nhận chính thức nào về thiệt hại hoặc thương vong.

Báo Kyiv Post đã liên hệ với các nguồn tin trong ngành tình báo Ukraine, nhưng họ từ chối bình luận về tình hình tại Crimea.

Ông Andriy Kovalenko – đại diện Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine – tuyên bố rằng các vụ nổ tại các cơ sở quân sự ở Crimea do Liên bang Nga tạm chiếm chỉ đơn thuần là vấn đề an ninh. Theo ông, việc phi quân sự hóa bán đảo này là thiết yếu để đảm bảo an toàn cho khu vực Biển Đen.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 89 UAV trên không phận Crimea và 23 chiếc khác trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng cho biết 4 UAV bị bắn hạ ở Krasnodar, 2 chiếc ở tỉnh Oryol, và mỗi tỉnh Bryansk, Belgorod và khu vực Biển Azov có 1 UAV bị bắn hạ.

Crimea – vùng lãnh thổ bị Liên bang Nga sáp nhập từ năm 2014 – vẫn là trung tâm chiến lược then chốt cho các nỗ lực của Moscow ở Ukraine. Nơi đây được sử dụng để phóng tên lửa, hậu cần cho chiến dịch ở miền Nam Ukraine, và là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen.

Ukraine tiếp tục nhắm vào các hạ tầng quân sự ở Crimea, bao gồm kho đạn, sân bay, trận địa phòng không và khí tài hải quân. Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine đã phá hủy nhiều tàu đổ bộ và trinh sát lớn của Liên bang Nga, buộc Moscow phải di dời phần lớn tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen về Novorossiysk.