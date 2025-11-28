Tổng thống Nga nói lý do không thể ký hiệp ước hòa bình lúc này

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc ký kết một hiệp định hòa bình với Ukraine là "bất khả thi về mặt pháp lý" ở thời điểm hiện tại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Ông nhấn mạnh, mặc dù Mátxcơva muốn đạt được một thỏa thuận như vậy, nhưng giới lãnh đạo Ukraine hiện tại đã “mất tính chính danh khi không tổ chức bầu cử”.

Trả lời tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Kyrgyzstan ngày 27/11, Tổng thống Putin tuyên bố: “Việc ký kết các văn kiện với giới lãnh đạo Ukraine là vô nghĩa. Tôi đã đề cập đến chủ đề này nhiều lần”.

Theo Tổng thống Nga, “giới lãnh đạo Ukraine đã phạm một sai lầm cơ bản khi họ từ chối tổ chức bầu cử”. Do đó, ông Volodymyr Zelensky “đã mất đi tư cách là tổng thống hợp pháp của Ukraine”.

Theo luật pháp Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống đáng lẽ phải được tổ chức vào tháng 5/2024, khi ông Zelensky kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối làm việc này, viện dẫn lệnh thiết quân luật. Kể từ đó, Mátxcơva đã coi ông là một nhà lãnh đạo không chính danh.

Ông Putin lưu ý, mặc dù Nga cũng đang vướng vào một cuộc xung đột quân sự, nhưng nước này vẫn tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024.

Tổng thống Nga cho biết, nếu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết, giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải dỡ bỏ thiết quân luật và "ngay lập tức tổ chức bầu cử". Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, "giới lãnh đạo Ukraine khó có thể trông đợi vào một chiến thắng bầu cử”.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra khuôn khổ cho một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin ngày 27/11 cho biết, không có dự thảo văn bản nào về thỏa thuận hòa bình Ukraine, vì Washington chỉ phác thảo một danh sách các vấn đề cần thảo luận.

“Về nguyên tắc, chúng tôi đồng ý rằng điều này có thể trở thành cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai, nhưng sẽ là bất lịch sự nếu tôi nói về bất kỳ bản dự thảo cuối cùng nào vào lúc này, vì hiện tại vẫn chưa có”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ông Putin nói thêm, rằng mặc dù Mỹ đã xem xét lập trường của Nga trong "một số vấn đề nhất định", nhưng các vấn đề "cơ bản" khác cũng cần được thảo luận nghiêm túc. "Chúng ta cần phải diễn đạt mọi thứ bằng ngôn ngữ ngoại giao", ông tuyên bố.

Một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ đến Mátxcơva vào đầu tuần tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình, ông Putin thông báo. Tổng thống Nga từ chối bình luận về việc ai sẽ đại diện cho Washington tại cuộc đàm phán sắp tới, tuyên bố rằng quyết định về thành phần phái đoàn tùy thuộc vào người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, phái đoàn Nga sẽ có sự góp mặt của các quan chức Bộ Ngoại giao, Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky và một trợ lý chủ chốt khác là ông Yury Ushakov.

Đảm bảo an ninh cho châu Âu

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đang có kế hoạch tấn công các nước châu Âu.

Theo ông Putin, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang thổi phồng "mối đe dọa từ Nga" vì lợi ích chính trị trong nước và lợi ích ngành công nghiệp quốc phòng của họ.

“Nói rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công châu Âu, điều đó nghe thật nực cười, phải không? Chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch nào như vậy cả”, ông lưu ý. “Nhưng nếu họ muốn sự đảm bảo từ chúng tôi, thì được thôi, chúng tôi sẽ biến nó thành văn bản, không vấn đề gì”.

Mátxcơva đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước EU. Nga cho rằng cáo buộc này đang được các chính trị gia châu Âu lợi dụng để hù dọa người dân và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.