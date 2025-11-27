Nga-Mỹ cảnh báo 'ý đồ làm chệch hướng'

Sau khi bản ghi được cho là các cuộc trao đổi mật giữa Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bị rò rỉ, cả Moscow lẫn Washington đều cảnh báo rằng vụ việc có thể làm chậm trễ và cản trở tiến trình hòa đàm về Ukraine.

Tổng thống Putin bắt tay Đặc phái viên Steve Witkoff trong một cuộc gặp hồi đầu năm 2025. Ảnh: Kristina Kormilitsyna

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho rằng những rò rỉ gần đây về cuộc trao đổi giữa ông và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có thể cho thấy những bất đồng nội bộ trong chính trường Washington. Ông cũng nhấn mạnh rằng ít nhất một phần thông tin lan truyền là sai sự thật.

Trao đổi với tờ Kommersant ngày 26/11, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov khẳng định việc duy trì kênh liên lạc với Washington, kể cả qua điện thoại, là điều cần thiết để khôi phục lòng tin giữa hai nước. Ông nêu rõ rằng cả Nga và Mỹ đều không muốn tiết lộ nội dung những cuộc trò chuyện vốn mang tính nhạy cảm này.

Theo ông Ushakov, vụ rò rỉ dường như cho thấy dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ Mỹ. “Ông còn nhớ chuyện của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn chứ? Trường hợp này có thể cũng tương tự", ông Ushakov nói.

Ông Flynn đã phải từ chức năm 2017 sau cáo buộc khai báo sai về cuộc điện đàm với Đại sứ Nga Sergey Kislyak. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ban đầu nhận tội nhưng sau đó tố cáo vụ án mang động cơ chính trị. Tổng thống Trump đã ban hành lệnh ân xá cho ông Flynn vào cuối năm 2020, khép lại vụ việc gây tranh cãi.

Phát biểu với báo giới hôm 25/11, ông Ushakov cảnh báo rằng những rò rỉ kiểu này có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến toàn bộ nỗ lực bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ.

“Điều đó là không thể chấp nhận được…Khi các vấn đề hệ trọng đang được thảo luận, việc để lộ thông tin như vậy sẽ phá vỡ nền tảng của sự tin cậy. Không thể có hợp tác nếu những gì được trao đổi lại bị phơi bày", ông nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, Bloomberg công bố nội dung được mô tả là bản ghi cuộc trò chuyện giữa ông Witkoff và ông Ushakov hôm 14/10, trong đó đặc phái viên Mỹ được cho là “mách nước” cho phía Nga trong quá trình Moscow trao đổi với Washington. Tổng thống Trump lập tức bác bỏ cáo buộc, cho rằng phương thức làm việc của ông Witkoff hoàn toàn “đúng chuẩn”.

Ông Ushakov khẳng định một số thông tin rò rỉ là bịa đặt và từ chối bình luận về phần còn lại.

“Toàn bộ trao đổi của tôi với ông Witkoff là tuyệt mật. Không ai có quyền công khai chúng. Không một ai", ông Ushakov nói.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những lời kêu gọi từ phía Mỹ đòi sa thải Đặc phái viên Steve Witkoff sau khi bản ghi các cuộc trao đổi giữa ông và Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov được công bố là một nỗ lực nhằm làm suy yếu tiến trình vốn mong manh hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

“Trước hết, không có gì đặc biệt đáng lo ngại ở đây, nếu bỏ qua câu hỏi liệu chúng có xác thực hay không", ông Peskov nói, đề cập đến những tài liệu được cho là ghi lại các cuộc trao đổi giữa ông Witkoff và ông Ushakov.

Theo ông Peskov, những lời kêu gọi sa thải ông Witkoff nhiều khả năng xuất phát từ ý đồ làm chệch hướng những bước tiến tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa trên con đường tìm kiếm hòa bình.

“Rất có thể đây là nỗ lực nhằm phá hoại tiến trình ngoại giao vốn đang được gây dựng một cách thận trọng từng chút một. Dĩ nhiên, sẽ luôn có những người không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp để kéo lùi tiến trình ấy”, ông nhấn mạnh.