Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Kênh RT của Liên bang Nga tối 27/11, theo giờ địa phương, dẫn lời Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin cho biết Kyiv trước hết phải rút quân khỏi những phần lãnh thổ Liên bang Nga mà họ tuyên bố thuộc về mình.

Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, một lệnh ngừng bắn chỉ có thể được tuyên bố nếu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ của Liên bang Nga Nga mà Kyiv vẫn coi là của mình.

Theo RT, Tổng thống Putin đề cập vấn đề này trong cuộc họp báo tại Bishkek, Kyrgyzstan, hôm 27/11 khi ông đến thủ đô Kyrgyzstan để dự hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một liên minh khu vực quy tụ một số quốc gia hậu Xô Viết.

Tổng thống Putin nhắc lại lập trường lâu nay của Moskva rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là điều không thể.

Ông Putin nói: “Chúng tôi vẫn nhận được lời kêu gọi chấm dứt giao tranh ở chỗ này, chỗ kia. Quân đội Ukraine phải rút khỏi những vùng lãnh thổ họ đang chiếm giữ, và khi đó giao tranh sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút quân, chúng tôi sẽ đạt được điều đó bằng biện pháp quân sự”.

Theo RT, trong phát biểu của mình, ông Putin không nêu rõ cụ thể những vùng lãnh thổ nào.

Moskva đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột và bước vào một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng điều này chỉ cho phép Ukraine và các nước phương Tây hậu thuẫn Kyiv có thêm thời gian để bổ sung lực lượng và trang bị cho quân đội vốn đang bị tổn thất nặng. Đồng thời, Liên bang Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Tổng thống Putin lần đầu nêu tầm nhìn của Moskva về cơ chế ngừng bắn vào mùa hè năm ngoái, khẳng định rằng Liên bang Nga sẽ lập tức chấm dứt giao tranh nếu Kyiv rút quân khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Cả bốn vùng này đã gia nhập Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022 với tỷ lệ ủng hộ áp đảo.

Đầu năm nay, Liên bang Nga cho biết họ đã giải phóng toàn bộ Lugansk, hiện nay đang tích cực tiến công Donetsk và gần đây là tại Zaporizhzhia cũng như vùng Dnepropetrovsk lân cận của Ukraine.

Một vấn đề quan trọng khác trong đàm phán là các đảm bảo an ninh của phương Tây cho Ukraine, mà Kyiv cho rằng cần thiết để ngăn Moskva tái xâm nhập trong tương lai.

Theo kế hoạch ban đầu của Washington - được soạn thảo mà không có sự tham vấn với các đồng minh châu Âu của Ukraine - Kyiv sẽ phải rút khỏi vùng Donetsk ở miền Đông và các vùng Donetsk, Crimea và Lugansk, cũng đã sáp nhập vào Liên bang Nga.

Mỹ đã điều chỉnh kế hoạch vào cuối tuần qua sau những chỉ trích từ Kyiv và châu Âu, nhưng chưa công bố bản cập nhật.

Tổng thống Putin, người đã xem kế hoạch mới, nói rằng đề xuất này có thể là điểm khởi đầu cho đàm phán.

Đề cập bản dự thảo mới - được cho là đã rút gọn còn khoảng 20 điểm - ông cho biết: “Nhìn chung, chúng tôi đồng ý rằng nó có thể tạo nền tảng cho các thỏa thuận tương lai”.

Tổng thốngPutin cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff dự kiến tới Moskva vào tuần tới để thảo luận về tài liệu sửa đổi này. Trong khi đó, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll dự kiến thăm Kyiv vào cuối tuần này.