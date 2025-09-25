Ukraine tấn công quyết liệt vào thành phố cảng của Nga

Ngày 24/9, Ukraine đã sử dụng các tàu mặt nước không người lái (USV) và thiết bị bay không người lái (UAV) để mở cuộc tấn công lớn nhằm vào thành phố cảng Novorossiysk của Liên bang Nga, nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen.

Theo tờ The Kyiv Post, Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev, cho biết ít nhất hai người thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc tấn công vào trung tâm thành phố Novorossiysk.

Trang tin địa phương Shot đưa tin có 8 người thương vong, trong khi cơ quan khẩn cấp nói 6 người đã phải nhập viện. Ba người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspi cho biết văn phòng tại Novorossiysk bị hư hại và có hai người bị thương, nhưng không ai trong số này là nhân viên của công ty.

Thị trưởng Novorossiysk, ông Andrei Kravchenko, nói một số tòa nhà chung cư và một khách sạn đã bị hư hại. Các lực lượng khẩn cấp đang tìm kiếm các mảnh vỡ thiết bị bay không người lái có thể còn sót lại.

Các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) khi các USV tấn công vào cảng, sau đó khoảng ba giờ thì các thiết bị bay không người lái tiếp tục tấn công trung tâm thành phố Novorossiysk. Nhóm giám sát Crimean Wind cho rằng căn cứ hải quân là mục tiêu chính.

Video trên mạng cho thấy khoảnh khắc các USV của Ukraine bị phá hủy gần bờ biển Novorossiysk, tại khu vực vịnh Tsemess.

Giới chức thành phố Gelendzhik, cách Novorossiysk khoảng 40 km về phía Nam, đã tuyên bố khu vực này không an toàn để đi lại trên biển sau các cuộc tấn công, đồng thời đóng cửa lối ra biển.

Tại Sochi, cách đó khoảng 120 km về phía Nam, khách du lịch đã được sơ tán khỏi các bãi biển do cảnh báo về các cuộc tấn công bằng USV. Giới chức yêu cầu khách du lịch lên bờ và sơ tán ngay lập tức.

Cuộc tấn công diễn ra hai tuần sau khi tình báo quân đội Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa một tàu cứu hộ trị giá 60 triệu USD của Hạm đội Biển Đen gần Novorossiysk. Con tàu này bị thiết bị bay không người lái phá hủy hệ thống trinh sát điện tử.