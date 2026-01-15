Hải Phòng sắp có thêm 4 đường bay

Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm 4 đường bay mới kết nối Hải Phòng với các sân bay Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc và Cần Thơ từ tháng 2.

Vietnam Airlines khai thác tổng cộng 6 đường bay từ sân bay Cát Bi đi các địa phương. Ảnh: VNA

Nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các vùng miền bằng đường hàng không và đa dạng hóa mạng bay nội địa, Vietnam Airlines cho biết sẽ mở thêm 4 đường bay kết nối Hải Phòng với các trung tâm du lịch, kinh tế trọng điểm của cả nước từ đầu tháng 2.

Theo đó, từ ngày 1/2, Vietnam Airlines chính thức khai thác 4 đường bay mới kết nối Hải Phòng với các sân bay Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc và Cần Thơ.

Cụ thể, đường bay Hải Phòng - Cam Ranh được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Các đường bay Hải Phòng - Cần Thơ và Hải Phòng - Buôn Ma Thuột được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật.

Đường bay Hải Phòng - Phú Quốc được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Với việc đưa vào khai thác các đường bay mới này, Vietnam Airlines sẽ nâng tổng số đường bay nội địa kết nối Hải Phòng lên 6 đường bay, góp phần mở rộng đáng kể mạng lưới kết nối trực tiếp từ thành phố cảng tới các khu vực trọng điểm trên cả nước.

Hải Phòng hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn của khu vực phía Bắc, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Việc khai thác các đường bay thẳng từ Hải Phòng tới các địa phương phía Nam và Tây Nguyên giúp rút ngắn thời gian di chuyển, qua đó mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp và du khách trong khu vực.

Trong bối cảnh thị trường hàng không đang tái cấu trúc, Vietnam Airlines cho biết đang chủ động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm phù hợp với đặc thù từng địa phương, góp phần mở rộng không gian phát triển của mạng bay nội địa bên cạnh các trục bay truyền thống.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và nhu cầu hành khách để có những điều chỉnh phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển mạng bay nội địa hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và cả nước.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu đạt 123.000 tỷ đồng , tăng 10% so với 2024. Đây là mức doanh thu cao nhất trong 30 năm hoạt động của hãng bay này.

Với kết quả doanh thu kỷ lục, Vietnam Airlines đồng thời lập kỷ lục lợi nhuận trước thuế với hơn 8.450 tỷ đồng trong cả năm 2025.