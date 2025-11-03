Hai mẹ con tử vong trong nhà vệ sinh

Không thấy con đâu nên người mẹ đi tìm. Tiếp đó, ông ngoại đi vệ sinh đã phát hiện hai mẹ con đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Tối 2/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con tử vong tại xã Hưng Thạnh.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể hai mẹ con bà Nguyệt.

Thông tin ban đầu từ địa phương cho biết, chiều 2/11, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1976, ngụ xã Hưng Thạnh) đi làm về không thấy con là Trần Bảo Ngọc (SN 2011) ở nhà nên đi tìm.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (83 tuổi), cha bà Nguyệt, đi vệ sinh bất ngờ phát hiện con gái và cháu đã tử vong trong nhà vệ sinh, nên tri hô hàng xóm hỗ trợ và báo công an xã.

Nhận tin báo, công an xã Hưng Thạnh phối hợp với các cơ quan liên quan phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu từ chính quyền, khu vực căn nhà thường xuyên bị ngập nước, nên có thể điện bị hở và giật làm hai mẹ con tử vong.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn của địa phương, nhà có 3 người, nay hai mẹ con bà Nguyệt tử vong, chỉ còn lại ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã già yếu.