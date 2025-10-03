Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mẹ ruột đến nhận lại con sau khi bỏ rơi dưới gốc cây

  • Thứ sáu, 3/10/2025 17:00 (GMT+7)
Sau khi chính quyền xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông báo, mẹ ruột của bé gái sơ sinh đã đến làm các thủ tục để nhận lại bé.


Ngày 3/10, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở vườn nhà dân vào ngày 24/9 đã có người thân đến nhận lại.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Cửa Tùng đã được người thân đến nhận lại.

Theo UBND xã Cửa Tùng, sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé.

Ba ngày sau, chị N.T.H. (24 tuổi, ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) đã đến xin nhận lại bé. Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận mình là mẹ ruột của bé.

“Do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị H. mang con qua nhà bà ngoại, bỏ dưới gốc cây hồ tiêu rồi rời đi. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ADN và xác nhận chị H. chính là mẹ ruột của cháu nên đã làm các thủ tục để cháu về với gia đình”, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng cho biết.

https://tienphong.vn/me-ruot-den-nhan-lai-con-sau-khi-bo-roi-duoi-goc-cay-post1783594.tpo

Hữu Thành/Tiền Phong

Mẹ ruột nhận lại con Quảng Trị Mẹ ruột nhận con Bỏ con gốc cây Bỏ rơi sơ sinh Bỏ rơi Quảng Trị Cửa Tùng Quảng Trị

