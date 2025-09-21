Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

3 mẹ con tử vong sau vụ va chạm giữa ôtô và xe máy ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 21/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 10:00 21/9/2025

Ôtô đâm vào chiếc xe máy, sau đó cả hai phương tiện lao vào vườn cao su. Vụ tai nạn khiến cả 2 xe biến dạng, người mẹ và 2 con trên xe máy tử vong.

Tối 20/9, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy làm 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, trên tuyến đường ĐH.507 đoạn qua địa bàn xã Phước Thành, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe máy do một phụ nữ điều khiển đang chở 2 con.

Sau khi va chạm, cả hai phương tiện lao vào vườn cao su bên đường. Vụ tai nạn làm cả 3 mẹ con đi trên xe máy tử vong. Cả hai phương tiện bị biến dạng.

tai nan giao thong anh 1

Ôtô biến dạng sau tai nạn
tai nan giao thong anh 2

Xe máy biến dạng sau tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường.

Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn trời tối, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin và điện thoại để điều tiết giao thông.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm tại hiện trường.

tai nan giao thong anh 3

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

