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Kinh doanh

Hai công ty của ông Phạm Nhật Vượng sắp chia hơn 1 tỷ USD tiền mặt

  • Thứ năm, 18/6/2026 01:09 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Vinhomes và Vincom Retail cùng công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tổng giá trị gần 27.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup dự kiến nhận về hàng chục nghìn tỷ.

Vinhomes và Vincom Retail sắp chia khối tiền mặt gần 27.000 tỷ đồng cho các cổ đông. Ảnh: VIC.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/6, thời gian thanh toán dự kiến trong quý III năm nay.

Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp bất động sản này dự kiến chi khoảng 24.645 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Với việc là công ty mẹ trực tiếp sở hữu 72% vốn Vinhomes, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến nhận về gần 18.000 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức này.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 1:1. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ tăng gấp đôi từ 41.074 tỷ lên 82.148 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III năm nay.

Cùng ngày, HĐQT CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) cũng đã ban hành nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 1/7, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/7.

Hiện Vincom Retail có gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ chi trả trên, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.300 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Tổng cộng, riêng phần cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup kể trên sẽ chi gần 27.000 tỷ đồng để trả cổ đông trong thời gian tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả 2 doanh nghiệp đều duy trì quy mô lợi nhuận lớn trong những năm gần đây. Vinhomes hiện vẫn là doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn nhất thị trường, trong khi Vincom Retail đang vận hành hệ thống trung tâm thương mại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6.446 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước và vượt 37% kế hoạch đề ra. Sau khi chi trả cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để phục vụ nhu cầu kinh doanh.

Đợt chi trả này đánh dấu việc Vincom Retail nối lại chính sách cổ tức tiền mặt sau 6 năm ưu tiên giữ lại lợi nhuận cho đầu tư và mở rộng hoạt động. Theo lý giải của lãnh đạo doanh nghiệp tại phiên họp ĐHĐCĐ diễn ra hồi tháng 4, hiện một số dự án có thể giãn tiến độ triển khai, tạo ra lượng tiền mặt tạm thời chưa sử dụng đến. Đây là cơ sở để công ty xây dựng phương án chia cổ tức.

Với Vinhomes, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 cho thấy doanh nghiệp đang có hơn 202.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là nguồn lực để công ty thực hiện cả kế hoạch trả cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Năm nay, Vinhomes đã đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế khoảng 60.000 tỷ đồng, là kế hoạch cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh này, Vinhomes nhiều khả năng sẽ là doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận cao nhất Việt Nam năm 2026.

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Thủy Tiên

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  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vincom Retail

    Công ty cổ phần Vincom Retail

    Công ty cổ phần Vincom Retail kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, là công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup, chuyên vận hành và quản lý các trung tâm thương mại của tập đoàn mẹ.

    • Thành lập: 2012
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VRE

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