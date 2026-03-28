Hai cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công

Ông Trump hoãn đánh hạ tầng Iran 10 ngày để đàm phán, song Israel vẫn dội tên lửa vào cơ sở sản xuất tên lửa, thủy lôi của Iran.

Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bị một vật thể bay tấn công vào tối muộn 27/3, đánh dấu lần thứ 3 cơ sở này bị tấn công trong những ngày gần đây.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án gay gắt các vụ không kích của Israel nhắm vào hạ tầng hạt nhân, đồng thời cảnh báo đối phương sẽ phải “trả giá đắt”.

Sau các đòn tấn công mới nhất ngày 27/3 vào hai cơ sở chiến lược Arak và Natanz, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã cảnh báo nguy cơ thảm họa và kêu gọi các bên kiềm chế quân sự tối đa.

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm ở tỉnh Bushehr, Iran. Ảnh: Reuters.

Theo IAEA, hành động tấn công vào lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng, khả năng phát tán phóng xạ vào khí quyển rất cao.

Vật liệu phóng xạ của nhà máy có thể bị phát tán ngoài nếu xảy ra một trong 3 tình huống: Lò phản ứng bị tấn công trực tiếp, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị hư hại, hoặc nhà máy mất điện và không còn hệ thống dự phòng để làm mát lò phản ứng.

IAEA cho biết nếu bị tấn công, không phải các cơ sở làm giàu uranium, mà chính nhà máy điện hạt nhân Bushehr là nơi có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng nhất, do đây là nhà máy đang hoạt động và chứa lượng lớn vật liệu hạt nhân.

Hiện tại, IAEA xác nhận chưa ghi nhận tình trạng rò rỉ phóng xạ hay hư hại nghiêm trọng đối với các lò phản ứng đang vận hành. Bất chấp hỏa lực bủa vây, các nhà máy điện hạt nhân của Iran vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

Người mẹ đau đớn bên thi thể con trai là nhân viên y tế tử nạn trong đòn tập kích của Israel tại Nabatieh, Lebanon ngày 25/3/2026. Vụ việc xảy ra giữa lúc xung đột Israel-Hezbollah và cuộc chiến tổng lực với Iran đang leo thang dữ dội. Ảnh: Reuters.

Ông Trump: “Chiến sự Iran chưa kết thúc, còn 3.554 mục tiêu”

Trong bài phát biểu tại một sự kiện ở Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 27/3, Tổng thống Trump nói: “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng nó phải được kết thúc”.

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn còn “3.554 mục tiêu nữa” để tấn công tại Iran. “Việc đó sẽ được hoàn thành khá nhanh”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ nhận định Iran từng là một quốc gia mạnh, nhưng “giờ không còn mạnh nữa”.

“Họ chưa từng được thấy điều gì tương tự như thế này”, ông Trump bình luận. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trước Iran.

Lần gần đây nhất là vào ngày 24/3 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi không thích phải nói ra điều này nhưng chúng ta đã thắng, bởi vì cuộc chiến này đã xác định được bên chiến thắng rồi, bên duy nhất muốn kéo dài nó là truyền thông tin giả”.

Israel thề tấn công Iran không giới hạn

Phát đi thông điệp đanh thép trong video mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch tại Iran sẽ bước vào giai đoạn "leo thang và mở rộng" do Tehran phớt lờ các cảnh báo ngừng nã tên lửa.

Dù không nêu chi tiết quy mô, ông Katz nhấn mạnh mục tiêu của IDF là xóa sổ năng lực chiến lược và truy quét giới lãnh đạo đối phương. Động thái này diễn ra ngay sau khi Israel xác nhận đã tiêu diệt Tư lệnh Hải quân IRGC vào thứ Năm, đánh dấu bước ngoặt mới sau 4 tuần không kích liên tục.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Washington về cái giá của việc đưa quân bộ chiến. Dù Nhà Trắng phủ nhận, CNN tiết lộ Lầu Năm Góc đã hoàn tất kịch bản đổ quân cho giai đoạn mới.

Đến nay, Iran cho biết hơn 1.900 người chết và 20.000 người bị thương. Liên Hợp Quốc báo động "thảm họa nhân đạo" khi hơn1 triệu người mất nhà cửa và ít nhất 1.116 người thiệt mạng dưới bom đạn Israel. Đứt gãy chuỗi cung ứng từ Hormuz đang đẩy các quốc gia nghèo tại châu Phi vào nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng do chi phí vận tải tăng vọt.

Iran lập ‘trạm thu phí’ tại Eo biển Hormuz

Iran đang thiết lập một hệ thống phê duyệt cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, khẳng định thực thi chủ quyền đối với khu vực này.

Truyền thông Iran ngày 26/3 đưa tin quốc hội Iran đang hoàn thiện dự luật thu phí tàu thuyền qua Eo biển Hormuz với lý do chi trả cho hoạt động bảo đảm an ninh. Nghị sĩ Mohammadreza Rezaei Kouchi khẳng định việc thu phí tại một hành lang vận tải biển chiến lược như vậy là "hoàn toàn bình thường".

Về mặt pháp lý, Iran so sánh việc này với phí sử dụng Kênh đào Suez. Tuy nhiên, giới chuyên gia phản bác vì Suez là nội thủy của Ai Cập, còn Hormuz phải tuân thủ quy định UNCLOS về "quyền đi qua không gây hại".

Việc cả Mỹ và Iran đều chưa tham gia UNCLOS khiến tương lai của tuyến hàng hải huyết mạch này trở nên bất định và rủi ro cho thương mại toàn cầu.

Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố danh sách 5 quốc gia “thân thiện” được phép tiếp tục vận chuyển thương mại qua Eo biển Hormuz, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan.

Lầu Năm Góc vừa xác nhận việc triển khai xuồng cao tốc không người lái (drone biển) trong Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng chống lại Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức sử dụng công nghệ này trong xung đột thực tế, theo Reuters.

Một xuồng trinh sát tự hành toàn cầu của Hải quân Mỹ diễn tập tại Charleston, South Carolina, ngày 17/04/2025. Ảnh: Reuters.

Tim Hawkins, người phát ngôn của Lầu Năm Góc thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm, cho biết Phương tiện trinh sát Tự hành Toàn cầu (GARC) là xuồng không người lái, dài 5 mét, do công ty BlackSea chế tạo.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đội tàu này đã thực hiện tuần tra hơn 2.200 hải lý với 450 giờ vận hành thành công. Dù có khả năng thực hiện các cuộc tấn công cảm tử - tương tự cách Ukraine gây thiệt hại cho hạm đội Nga - hiện Mỹ mới chỉ sử dụng GARC cho mục đích giám sát và tuần tra bảo vệ các tàu dầu.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thành lập "Lực lượng An ninh Hormuz" đa quốc gia nhằm khai thông tuyến hàng hải huyết mạch. Abu Dhabi sẵn sàng triển khai hải quân và phối hợp với Bahrain soạn thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ để tạo cơ sở pháp lý.

Tổng thống Donald Trump tham dự lễ đón tiếp tại Doha, Qatar vào tháng 5/2025. Ảnh: Reuters.

Lập trường cứng rắn này được đưa ra khi UAE gánh chịu thiệt hại nặng từ đòn trả đũa của Iran trong xung đột Mỹ-Israel. Bộ trưởng Sultan al-Jaber nhấn mạnh Iran đang "lấy Hormuz làm con tin", bóp nghẹt chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng cao.

Dù vậy, nội bộ vùng Vịnh đang chia rẽ sâu sắc. Trong khi UAE và Bahrain quyết liệt ủng hộ giải pháp quân sự, Saudi Arabia lại do dự giữa việc ủng hộ Washington và thúc đẩy đàm phán vì lo ngại Mỹ rút quân đột ngột. Ngược lại, Oman phản đối chiến tranh và chủ động tìm kiếm thỏa thuận an toàn riêng với Tehran.

Nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz, các nước khu vực đang đẩy nhanh xây dựng đường ống dầu khí và đường sắt qua Oman hoặc Địa Trung Hải. Việc Iran duy trì kiểm soát eo biển hiện là mối đe dọa sinh tồn đối với tham vọng kinh tế dài hạn của toàn vùng Vịnh.