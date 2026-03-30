Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Haaland tậu siêu xe đắt đỏ, cực hiếm

  • Thứ hai, 30/3/2026 12:44 (GMT+7)
Erling Haaland tiếp tục chi tới 400.000 bảng để sở hữu một mẫu Mercedes siêu hiếm, qua đó nâng tổng giá trị bộ sưu tập xe cá nhân lên khoảng 10 triệu bảng.

Mẫu mới nhất trong bộ sưu tập xe sang của Haaland.

Chiếc xe tiền đạo người Na Uy vừa tậu là phiên bản giới hạn Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh, chỉ được sản xuất đúng 150 chiếc trên toàn cầu. Đây là dòng S-Class đặc biệt cuối cùng hợp tác với Virgil Abloh. Vị này là cố Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, qua đời năm 2021 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Mẫu sedan hạng sang nhanh chóng trở thành món hàng sưu tầm đắt đỏ trên thị trường xe cao cấp. Haaland được bắt gặp cầm lái chiếc xe tại Alderley Edge (Cheshire), khu vực vốn nổi tiếng là nơi sinh sống của nhiều cầu thủ Premier League.

Chiếc Maybach mang thiết kế 2 tông màu độc đáo. Phần thân trên phủ đen Obsidian bóng, trong khi nửa dưới cùng la-zăng mang màu cát đặc trưng. Dấu ấn của Abloh xuất hiện khắp nội thất, từ bảng điều khiển trung tâm, tựa đầu ghế đến bệ cửa, tạo nên giá trị nhận diện riêng biệt cho phiên bản giới hạn này.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ V12 biturbo 6.0L, cho tốc độ tối đa 250 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,5 giây, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

Đáng chú ý, mức giá 400.000 bảng chưa đến một tuần lương của Haaland. Anh đang nhận khoảng 500.000 bảng/tuần tại Man City. Trước đó, bộ sưu tập xe của Haaland có nhiều cái tên đình đám như Aston Martin DBX707 (350.000 bảng), Rolls-Royce Cullinan (300.000 bảng) và Porsche 911 GT3 (160.000 bảng).

Thương vụ mới tiếp tục khẳng định độ chịu chơi của Haaland đối với thú chơi siêu xe xa xỉ.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.

Guardiola thay đổi, Haaland trả giá?

Phong độ đi xuống của Haaland đang phơi bày vấn đề hệ thống nơi hàng công Man City.

12:00 24/3/2026

Nghịch lý Haaland

Tiền đạo Erling Haaland đang trở thành tâm điểm tranh luận khi tiếp tục tịt ngòi ở các trận chung kết, bất chấp việc Man City vẫn giành danh hiệu.

09:59 24/3/2026

Haaland rót tiền vào cờ vua

Tiền đạo Erling Haaland thực hiện khoản đầu tư lớn vào dự án Total Chess World Championship Tour, sáng kiến nhằm đưa cờ vua trở thành môn thể thao hấp dẫn khán giả toàn cầu.

12:40 20/3/2026

Minh Nghi

Haaland Erling Haaland Haaland

    Đọc tiếp

    Bayern 'het gia' Kane toi 250 trieu euro hinh anh

    Bayern 'hét giá' Kane tới 250 triệu euro

    3 giờ trước 12:44 30/3/2026

    0

    Lãnh đạo Bayern Munich gây chú ý khi cho rằng giá trị của Harry Kane có thể lên tới 250 triệu euro, trong lúc hai bên đang đàm phán gia hạn hợp đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý