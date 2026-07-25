GSM nắm hơn một nửa thị phần taxi công nghệ

Saigon Ratings cho rằng GSM đang dẫn đầu thị trường taxi công nghệ với 51,5% thị phần. Trong năm gần nhất, doanh thu của GSM cũng tăng mạnh lên hàng chục nghìn tỷ đồng.

Saigon Ratings ước tính GSM đang nắm hơn một nửa thị phần taxi công nghệ. Ảnh: GSM.

Báo cáo giám sát xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings mới đây đã hé lộ bức tranh kinh doanh của CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) sau gần 3 năm hoạt động.

Theo Saigon Ratings, doanh thu thuần năm 2025 của GSM đạt khoảng 17.400 tỷ đồng , tăng 125% so với năm trước. Đến cuối quý IV/2025, doanh nghiệp chiếm khoảng 51,5% thị phần taxi công nghệ, vượt các đối thủ chính trên thị trường.

Phản hồi về kết quả kinh doanh năm gần nhất, GSM cho biết doanh thu thuần năm gần nhất của doanh nghiệp đạt khoảng 16.000 tỷ đồng .

Dù vậy, Saigon Ratings cho rằng kết quả trên phản ánh quá trình mở rộng nhanh của GSM trong năm 2025. Bên cạnh dịch vụ taxi điện, doanh nghiệp còn phát triển mảng xe hai bánh, giao hàng, cho thuê xe điện và từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Việc đa dạng hóa dịch vụ được đánh giá giúp GSM hình thành hệ sinh thái tích hợp, tối ưu doanh thu và tạo lợi thế cạnh tranh trong trung hạn.

Cũng theo Saigon Ratings, từ năm 2026, GSM sẽ tập trung tối ưu hóa vận hành. Khi quy mô đội xe và độ phủ thị trường đạt ngưỡng khai thác lợi thế theo quy mô, biên EBITDA dự kiến cải thiện, củng cố dòng tiền và hồ sơ tín dụng. Đồng thời, việc mở rộng thị trường quốc tế sẽ giúp cho GSM giảm thiểu rủi ro tập trung và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động bất lợi của môi trường kinh doanh.

Saigon Ratings kỳ vọng từ sau năm 2026 trở đi, doanh thu của GSM sẽ tăng trưởng ổn định, góp phần cải thiện hệ số Nợ vay/EBITDA. Tuy nhiên, trong ngắn và trung hạn, GSM tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư mở rộng thị trường quốc tế và củng cố hệ sinh thái kinh doanh.

Nhận định của Saigon Ratings cũng cho thấy thị trường taxi công nghệ đã bước sang một giai đoạn mới. Theo tổ chức này, quy mô thị trường taxi Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 1,54 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng kép gần 19% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031. Taxi công nghệ không còn đóng vai trò dịch vụ bổ trợ mà đã trở thành trụ cột của vận tải hành khách đô thị.

Đánh giá trên tương đồng với báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường của Mordor Intelligence công bố trước đó. Theo số liệu, quý I/2026, quy mô thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực, đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 580,71 triệu USD , tương đương với 153,26 triệu chuyến đi đã được thực hiện. Trong đó, GSM tiếp tục dẫn đầu thị trường taxi công nghệ Việt Nam với 54,51% thị phần, trong khi Grab chiếm 40,92% và Be nắm 4,57%.