Greenwood khiến cổ động viên bạo loạn

  • Thứ bảy, 22/11/2025 18:35 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Bàn mở tỷ số của Mason Greenwood trong chiến thắng 5-1 của Marseille trước Nice thuộc vòng 13 Ligue 1 châm ngòi cho cuộc hỗn chiến trên sân Allianz Riviera rạng sáng 22/11.

Bàn thắng của Greenwood khiến trận đấu gián đoạn hơn 3 phút.

Marseille vượt lên nhờ công của Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 11. Chỉ ít phút sau, Greenwood nhân đôi cách biệt với cú sút bằng chân phải trong vùng cấm, bóng chạm nhẹ hàng thủ khiến thủ môn Yehvann Diouf bất lực.

Nhưng thay vì một pha ăn mừng bình thường, Greenwood và đồng đội hướng về khán đài của nhóm cổ động viên quá khích bên phía Nice và cuộc hỗn loạn lập tức nổ ra.

Theo Ligue 1+RMC Sport, hậu vệ Emerson Palmieri của Marseille bị một chiếc bật lửa rơi trúng đầu từ khán đài. Trọng tài Jeremie Pignard buộc phải dừng trận đấu, gọi hai đội ra sát đường biên để kiểm soát tình hình.

Nhưng mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Một cuộc ẩu đả tập thể bùng phát. Khi ấy, thủ môn Marseille Geronimo Rulli và hậu vệ Nice Ali Al-Abdi lao vào nhau quyết liệt. Cả hai sau đó bị phạt thẻ vàng.

Dàn cầu thủ và ban huấn luyện Nice tức tối vì cho rằng Aubameyang phạm lỗi với Juma Bah trong pha bóng dẫn tới bàn thắng của Greenwood. VAR vào cuộc nhưng xác nhận bàn thắng hợp lệ, đồng thời khép lại đợt tranh cãi kéo dài hơn 3 phút.

Trận đấu sau đó trở thành sân khấu riêng của Marseille. Greenwood hoàn tất cú đúp ở phút 53, Timothy Weah và Igor Paixao lần lượt ghi thêm hai bàn, giúp đội bóng của HLV Roberto De Zerbi tạm dẫn đầu Ligue 1, hơn PSG 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Với cú đúp, Greenwood độc chiếm ngôi đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1. Anh ghi 10 bàn sau 13 trận, cùng 1 bàn tại Champions League. Greenwood tiếp tục phong độ thăng hoa sau khi chuyển tới Marseille năm 2024. Mùa trước, anh cũng ghi tới 21 bàn ở Ligue 1.

