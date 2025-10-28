Greenwood khiến châu Âu dậy sóng

Mason Greenwood từng được xem là "không còn đường quay lại", nay bất ngờ đứng trước khả năng tái xuất Premier League.

Greenwood được loạt đội bóng săn đón.

Cầu thủ người Anh rời MU năm 2024 sau vụ bê bối pháp lý liên quan đến bạn gái cũ. Dù bị buộc tội cố ý cưỡng hiếp và hành hung, Greenwood được tòa án xóa bỏ cáo trạng khi nhân chứng rút lời khai. Ít lâu sau, anh chuyển sang Getafe theo dạng cho mượn, rồi ký hợp đồng vĩnh viễn với Marseille trong thương vụ trị giá 26,6 triệu bảng vào hè 2024.

Tại Pháp, Greenwood hồi sinh mạnh mẽ - ghi 30 bàn và 10 kiến tạo sau 48 trận, trở thành đầu tàu của Marseille. Phong độ này khiến hàng loạt đội bóng lớn để mắt, trong đó Barcelona được cho là đang dẫn đầu cuộc đua khi cử tuyển trạch viên đến theo dõi anh thi đấu ở Pháp.

Dẫu vậy, Barca không phải là cái tên duy nhất. Theo TEAMtalk, Tottenham muốn bổ sung một chân sút sáng tạo cho hàng công đang thiếu đột biến, còn West Ham coi Greenwood là “phao cứu sinh” cho mùa giải đang sa sút – khi họ hiện xếp thứ 19 và cách nhóm an toàn 4 điểm.

Tuy nhiên, cơ hội để West Ham thuyết phục Greenwood không cao, khi ngôi sao 24 tuổi muốn chơi ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League. Ngoài ra, Inter Milan, Atletico Madrid cùng các đại gia Saudi Arabia như Al-Hilal và Al-Nassr cũng được cho là đang theo sát tình hình.

Sau tất cả, Greenwood - vốn từng bị gạt ra khỏi bản đồ bóng đá Anh - giờ đang khiến châu Âu dậy sóng. Và nếu trở lại Premier League, đó sẽ là một trong những màn tái xuất gây tranh cãi nhất thập kỷ.