Google xóa 30.000 đánh giá 1 sao ở khách sạn Hàng Cháo ‘đuổi khách’

Hàng chục nghìn đánh giá trên địa điểm gây tranh cãi tại phố Hàng Cháo (Hà Nội) đã bị nền tảng loại bỏ, cho thấy cách “tẩy chay” bằng nhận xét ảo thường không để lại hậu quả.

Điểm đánh giá khách sạn Royal Hostel đã được Google khôi phục như cũ vào sáng 12/11.

Ngày 9/11, vị khách nữ có tên N.Y.Q. (ngụ tại TP.HCM) gây chú ý khi chia sẻ video "bóc phốt" khách sạn tên Royal Hostel ở phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Từ khi video lan truyền, hàng chục nghìn tài khoản kéo vào đánh giá 1 sao cho khách sạn này trên Google kèm bình luận tiêu cực.

Tối ngày 11/11, điểm đánh giá trung bình của khách sạn Royal Hostel là 1 sao tròn, mức thấp nhất có thể với hơn 32.600 lượt nhận xét từ người dùng. Con số tăng mạnh sau hai ngày qua trong khi trước đó chỉ có vài trăm bình chọn. Đa số chúng đến từ những người dùng bất bình khi biết đến câu chuyện khách sạn “bùng” phòng của khách đặt trước. Với Google, nhóm này nhận xét khi không trực tiếp trải nghiệm dịch vụ.

Tuy nhiên sáng 12/11, điểm đánh giá địa điểm được trả về như trước sự kiện. Khách sạn hiện đạt 4,3/5 sao, khá cao với 336 nhận xét. Như vậy, hơn 30.000 bình chọn trước đó đã bị Google loại bỏ sau một đêm.

Thực tế, cách xử lý này của Google không mới. Nền tảng sử dụng hệ thống tự động để xử lý việc đánh giá tiêu cực hàng loạt, được xếp vào diện vi phạm chính sách.

Những mẫu đáng ngờ bị nền tảng xác định bất thường gồm một lượng đánh giá tiêu cực, hoặc tích cực tăng mạnh trong thời gian ngắn. Những bình luận tương tự từ các tập khách hàng cũng bị nghi ngờ. Các tài khoản tham gia vào việc này có thể bị Google dán nhãn hoặc xử phạt.

Khách sạn R. ở Hàng Cháo nhận hơn 30.000 đánh giá 1 sao vào tối 11/11.

Trong trường hợp hệ thống không xử lý tự động, chủ địa điểm có thể tự kháng cáo và yêu cầu xử lý.

Có nhiều trường hợp tương tự vụ việc của khách sạn ở phố Hàng Cháo xảy ra trước đây. Hồi tháng 3/2023, rạp phim CGV Đồng Khởi (TP.HCM) nhận làn sóng đánh giá tiêu cực khi xuất hiện bài đăng tố cáo đơn vị này ưu tiên diễn viên Trấn Thành, chèn ép người dùng cá nhân.

Chỉ trong vài giờ, lượng đánh giá của địa điểm này đã tăng từ khoảng 3.000 lên gần 10.000 lượt. Trong đó, các nhận xét chủ yếu nằm ở mức 1 sao và không liên quan đến chất lượng dịch vụ của rạp chiếu. Đa phần bình luận nhắm vào vụ việc Trấn Thành hành xử thiếu văn minh và CGV ưu tiên người nổi tiếng.

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, Google loại bỏ đánh giá tiêu cực, đưa mức điểm về như cũ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Lân, chuyên viên hỗ trợ của Google Maps tại Việt Nam cho biết nhiều lý do có thể khiến một đánh giá bị xóa khỏi trang. “Thông thường, nhận xét đó bị thiếu hoặc vi phạm chính sách nền tảng. Điều này do hệ thống nhận diện rằng đánh giá mang tính quảng cáo, thù địch hoặc tấn công vào một cá nhân, doanh nghiệp, với nội dung không phù hợp", ông Lân chia sẻ.

Trên trang hỗ trợ, Google nêu rõ rằng các đánh giá có nội dung căm thù, hạ thấp nhân phẩm, coi thường hoặc vu khống sẽ bị tự động loại bỏ. Giải pháp trên của Google là cần thiết trước làn sóng đánh giá tiêu cực khi xảy ra vụ việc gây tranh cãi.

Ngày 9/11, cô gái tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) chia sẻ video tố cáo khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) "bùng" phòng thuê của mình. Cô cho biết đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê. Do thời tiết, chuyến bay của cô từ TP.HCM ra Hà Nội bị hoãn lại, khiến cô tới muộn. Khi đến nơi vào 2h sáng ngày 9/11, cô được lễ tân thông báo "đã kín phòng", khách sạn không còn giữ phòng cho cô vì check-in muộn mà không thông báo trước. Dù chấp nhận bỏ phòng đã đặt, Q. ngỏ ý nhờ khách sạn sắp xếp cho một phòng khác song cũng không được hỗ trợ. Trao đổi với Tri Thức - Znews, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết công an phường đã làm việc với bà N.T.Q.H. (chủ cơ sở) và người có liên quan vào ngày 11/11. Bà H. cho biết cơ sở nhận đặt phòng của khách qua ứng dụng AGODA, check-in ngày 7/11 nhưng chưa đến nhận phòng. Đến khoảng 2h ngày 9/11, Q. đến nhận phòng thì được ông T.T.A. (người trông nhà ban đêm khi đó) cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và đăng lên mạng. Sau đó, bà H. đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra bà H. đã liên hệ phía ứng dụng booking để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xoá bài trên TikTok. Bà H. cho biết cơ sở mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Lúc vắng khách, cơ sở mới thỉnh thoảng vận dụng cho khách thuê ngắn hạn. Liên quan vụ việc, công an phường cũng đồng thời kiểm tra hành chính đối với khách sạn này và ghi nhận một số vi phạm, tồn tại. Cụ thể, cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b, khoản 1, điều 9 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021. Ngoài ra, cơ sở hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a, khoản 4, điều 12 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021. Bên cạnh đó, cơ sở không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng theo điểm a, khoản 1, điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025. Công an phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.