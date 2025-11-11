Đánh giá 1 sao khách sạn Hàng Cháo ‘đuổi khách’ là vô nghĩa

Google xếp các đánh giá hàng loạt, mang tính tấn công từ người không trải nghiệm dịch vụ vào dạng thiếu trung thực. Nhận xét như vậy thường bị xóa khi có kháng cáo.

Khách sạn ở Hàng Cháo bị hàng chục nghìn đánh giá 1 sao.

Ngày 9/11, vị khách nữ có tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) gây chú ý khi chia sẻ video "bóc phốt" khách sạn tên R. ở phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Từ khi video lan truyền, hàng chục nghìn tài khoản kéo vào đánh giá 1 sao cho khách sạn này trên Google kèm bình luận tiêu cực. Thậm chí, một số khách sạn trùng tên với R. cũng bị "vạ lây", phải đăng bài kêu cứu trên fanpage. Hiện, khách sạn R. đã khóa phần đánh giá trên Google, khóa fanpage Facebook.

Tuy nhiên, những đánh giá dạng này thường không có giá trị hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến địa điểm. Cụ thể, nền tảng sử dụng hệ thống tự động để xử lý việc đánh giá tiêu cực hàng loạt, được xếp vào diện vi phạm chính sách.

Những mẫu đáng ngờ bị nền tảng xác định bất thường gồm một lượng đánh giá tiêu cực, hoặc tích cực tăng mạnh trong thời gian ngắn. Những bình luận tương tự từ các tập khách hàng cũng bị ngờ. Các tài khoản tham gia vào việc này có thể bị Google dán nhãn hoặc xử phạt.

Trong trường hợp hệ thống không xử lý tự động, chủ địa điểm có thể tự kháng cáo và yêu cầu xử lý.

Có nhiều trường hợp tương tự vụ việc của khách sạn ở phố Hàng Cháo xảy ra trước đây. Hồi tháng 3/2023, rạp phim CGV Đồng Khởi (TP.HCM) nhận làn sóng đánh giá tiêu cực khi xuất hiện bài đăng tố cáo đơn vị này ưu tiên diễn viên Trấn Thành, chèn ép người dùng cá nhân.

Chỉ trong vài giờ, lượng đánh giá của địa điểm này đã tăng từ khoảng 3.000 lên gần 10.000 lượt. Trong đó, các nhận xét chủ yếu nằm ở mức 1 sao và không liên quan đến chất lượng dịch vụ của rạp chiếu. Đa phần bình luận nhắm vào vụ việc Trấn Thành hành xử thiếu văn minh và CGV ưu tiên người nổi tiếng.

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, Google loại bỏ đánh giá tiêu cực, đưa mức điểm về như cũ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Lân, chuyên viên hỗ trợ của Google Maps tại Việt Nam cho biết nhiều lý do có thể khiến một đánh giá bị xóa khỏi trang. “Thông thường, nhận xét đó bị thiếu hoặc vi phạm chính sách nền tảng. Điều này do hệ thống nhận diện rằng đánh giá mang tính quảng cáo, thù địch hoặc tấn công vào một cá nhân, doanh nghiệp, với nội dung không phù hợp", ông Lân chia sẻ.

Những bình luận, nhận xét bị loại bỏ sẽ không được nền tảng khôi phục.

Với trường hợp của CGV Đồng Khởi, hệ thống đã quét và đánh giá các nhận xét 1 sao là hành vi bất thường, với số lượng lớn. Đồng thời, những tài khoản đưa ra đánh giá không đến địa điểm nói trên trong thời gian gần. Ngoài ra, nội dung phản ánh cũng tập trung vào sự việc gây tranh cãi, không liên quan đến chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng của CGV Đồng Khởi.

Trên trang hỗ trợ, Google nêu rõ rằng các đánh giá có nội dung căm thù, hạ thấp nhân phẩm, coi thường hoặc vu khống sẽ bị tự động loại bỏ. Giải pháp trên của Google là cần thiết trước làn sóng đánh giá tiêu cực khi xảy ra vụ việc gây tranh cãi.