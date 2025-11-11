Tin sốc với Huawei

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ ba, 11/11/2025 09:30 (GMT+7)
Ủy ban châu Âu (EC) đang tìm cách để buộc các nước châu Âu loại bỏ dần sản phẩm của Huawei và ZTE khỏi mạng lưới viễn thông.

Ủy ban châu Âu (EC) muốn gây áp lực để loại bỏ Huawei và ZTE khỏi mạng lưới viễn thông. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, Ủy ban châu Âu (EC) đang tích cực nghiên cứu các biện pháp để buộc các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) loại bỏ dần thiết bị của Huawei và ZTE khỏi mạng lưới viễn thông quốc gia.

Cụ thể, Ủy viên Công nghệ EU Henna Virkkunen đang tìm cách chuyển đề xuất năm 2020 của EC về khuyến nghị ngừng sử dụng các nhà cung cấp rủi ro cao trong mạng di động như Huawei và ZTE, trở thành một yêu cầu pháp lý ràng buộc.

Động thái này xuất phát từ lo ngại rằng việc các công ty Trung Quốc kiểm soát cơ sở hạ tầng viễn thông quan trọng sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng căng thẳng.

Thêm vào đó, đề xuất của bà Virkkunen cũng nhắm đến việc hạn chế sử dụng thiết bị Trung Quốc trong mạng cố định và ngăn cản các quốc gia ngoài EU sử dụng thiết bị Huawei bằng cách giữ lại tài trợ Global Gateway.

Mối lo ngại về Huawei và ZTE đã tái xuất hiện trên khắp châu Âu, khi cả Đức và Phần Lan đang cân nhắc các hạn chế chặt chẽ hơn đối với các nhà cung cấp Trung Quốc.

Trong khi các nước như Anh và Thụy Điển đã cấm các nhà cung cấp Trung Quốc từ nhiều năm trước, nhiều quốc gia khác như Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn tiếp tục cấp phép.

Các nhà khai thác viễn thông cũng bày tỏ sự phản đối, với lập luận cho rằng công nghệ của Huawei rẻ và tốt hơn so với các giải pháp thay thế của phương Tây như Nokia và Ericsson.

Quân bài cạnh tranh mới của Trung Quốc

Trung Quốc đang tận dụng các cụm chip Huawei khổng lồ và nguồn năng lượng giá rẻ để thúc đẩy tham vọng AI, bất chấp hạn chế công nghệ từ Mỹ.

Anh Tuấn

