Giám sát đặc biệt xe khách giường nằm 2 tầng dịp Tết

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến phương tiện kém chất lượng, đồng thời kiểm soát chặt thời gian lái xe và tốc độ đối với xe khách giường nằm 2 tầng trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Theo công điện của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, các Sở Xây dựng phải phối hợp với công an và chính quyền địa phương tổng kiểm soát chất lượng phương tiện dịp Tết. "Kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải", công điện nêu rõ.

Đặc biệt, nhóm xe khách giường nằm 2 tầng và xe vận tải khối lượng lớn sẽ nằm trong diện giám sát đặc biệt. Các bến xe phải kiểm tra gắt gao ngay từ cửa xuất bến, đảm bảo xe chở đúng số người quy định, hành khách được thắt dây an toàn và hàng hóa không xếp lệch trọng tâm.

Đối với tài xế, các đơn vị vận tải buộc phải giám sát thời gian lái xe, bố trí lịch dừng nghỉ hợp lý để tránh tai nạn do ngủ gật hay mệt mỏi. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ hoặc đón trả khách sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhóm xe khách giường nằm 2 tầng sẽ nằm trong diện giám sát đặc biệt dịp Tết này. Ảnh minh họa: VGP.

Để hỗ trợ các tài xế lưu thông an toàn, công điện yêu cầu rà soát ngay hệ thống báo hiệu đường bộ như biển báo, gương cầu lồi, vạch kẻ đường... Đặc biệt lưu ý các tuyến đường đèo dốc, khu vực có sương mù và tầm nhìn hạn chế thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Tại các trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, TPHCM và các đầu mối giao thông (sân bay, nhà ga, bến cảng), lực lượng chức năng phải có phương án phân luồng từ xa. Mục tiêu là giải tỏa nhanh, không để ùn tắc kéo dài khi xảy ra sự cố, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.

Bên cạnh vấn đề an toàn, áp lực về vé tàu xe cũng là nội dung trọng tâm. Bộ trưởng chỉ đạo các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways...) và ngành đường sắt xây dựng kế hoạch tăng chuyến, tăng tải cung ứng. Các hãng bay được yêu cầu bố trí thêm giờ bay đêm phù hợp với hạ tầng để giảm tải cho ban ngày, hạn chế việc chậm, hủy chuyến.

Ngoài ra, tình trạng chèn ép giá, lợi dụng nhu cầu cao để tăng giá vé trái quy định cũng sẽ bị thanh tra, kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi.

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân sẽ được nghỉ 9 ngày, từ 14-22/2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét đề xuất cấm xe khách giường nằm hai tầng hoạt động trên các cung đường miền núi, nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo này, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số lượng xe giường nằm hai tầng đang khai thác, đặc biệt là các tuyến đường cấp III, IV miền núi; đồng thời đánh giá toàn diện tác động nếu áp dụng lệnh cấm.