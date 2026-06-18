Giấc mơ dang dở của Ronaldo

Màn trình diễn chưa ưng ý ở trận ra quân hứa hẹn những thử thách lớn đang chờ Ronaldo trong kỳ World Cup cuối, nơi giấc mơ vĩ đại hơn nữa của anh chưa bao giờ bị dập tắt.

Ronaldo đang đứng trước cơ hội vô địch trong kỳ World Cup khả năng cao sẽ là cuối cùng trong sự nghiệp.

Nếu có thể vô địch World Cup lần này, C. Ronaldo không chỉ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu còn thiếu, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ đi vào lịch sử bóng đá với tư cách là một trong những huyền thoại có cái kết trọn vẹn nhất.

Ronaldo và giấc mơ về vinh quang cuối cùng

Giành 5 chức vô địch ở Champions League, 1 cúp EURO, 2 Nations League, vô địch ở cả 3 giải VĐQG lớn nhất thế giới là Premier League, La Liga, Serie A, lập kỳ tích 5 quả bóng vàng, lập kỷ lục ghi 17 bàn trong một mùa giải ở Champions League, trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử EURO... cùng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác kéo dài từ châu Âu sang tận châu Á, khoác áo 3 CLB vĩ đại bậc nhất lịch sử Real Madrid, Man United, Juventus... Đó là gia tài đồ sộ mà Ronaldo đang sở hữu, khiến bao cầu thủ mơ ước.

Không chỉ dừng lại ở thành công sân cỏ, CR7 còn phủ sóng thế giới về độ nổi tiếng MXH với hơn 1 tỷ người theo dõi và độ giàu có. Ngôi sao người Bồ cũng chính là chính là cầu thủ đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc hơn 1 tỷ USD .

Rõ ràng, nhìn từ nhiều góc độ, CR7 xứng đáng được xem là một trong những huyền thoại thành công nhất lịch sử môn thể thao vua. Trong thế giới bóng đá hiện tại, người duy nhất có thể xếp trên anh chỉ có thể là Lionel Messi.

Tuy vậy, sự nghiệp của Ronaldo vẫn chưa thể hoàn mỹ như mong muốn khi huyền thoại sống người Bồ nếu vẫn chưa thể một lần chạm tay tới cúp vàng World Cup - đấu trường luôn được mặc định để đem ra so sánh giữa các siêu sao “bất tử” trên bầu trời bóng đá thế giới.

Cho đến nay, hành trình của siêu sao người Bồ vẫn là một chặng đường dang dở. Trong 5 kỳ World Cup trước đó cùng đội tuyển, Ronaldo vẫn chưa hề được nếm trải vinh quang. Kể từ World Cup năm 2006 tới nay, thành tích của Ronaldo cùng đội tuyển chỉ là vị trí thứ 4 khi giải đấu được tổ chức trên đất Đức. Hai kỳ World Cup gần nhất (2018, 2022), Bồ Đào Nha lần lượt thua Uruguay và Marocco từ vòng tứ kết.

Ngôi đền thiêng World Cup là tập hợp của những huyền thoại lẫy lừng như Pele, Diego Maradona, Beckenbauer... trong quá khứ hay những Messi, Ronaldo de Lima, Iniesta, Xavi... thời hiện đại. Đáng tiếc, trong số đó chưa có cái tên Cristiano Ronaldo.

So với nhiều tên tuổi kể trên, Ronaldo dường như không hề thua kém về tài năng, bộ sưu tập danh hiệu của anh thậm chí còn đồ sộ hơn. Anh cũng vượt trội về số bàn thắng ghi được. Thứ duy nhất khiến Ronaldo còn thiếu để đứng ngang hàng với họ không gì khác ngoài cúp vàng thế giới.

Cơ hội cuối cùng cho CR7

Ở độ tuổi 41, gần như chắc chắn đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển. Sau 4 năm nữa, cơ hội để anh còn được thi thố tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là gần như không thể.

Hy vọng sẽ được nhân lên cho Ronaldo khi Bồ Đào Nha của anh đến với kỳ World Cup lần này với đội hình rất chất lượng, sở hữu dàn sao trải đều các tuyến. Chơi bên cạnh Ronaldo sẽ là những Bruno Fernandes, người vừa đi vào lịch sử Premier League với kỷ lục 21 pha kiến tạo trong một mùa giải; là bộ ba Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes mới cùng PSG lên đỉnh ở Champions League; bên cạnh những tên tuổi lẫy lừng khác như Ruben Dias, Bernardo Silva (Man City), Joao Cancelo (Barcelona), Rafael Leao (AC Milan)...

Rõ ràng, với những cái tên kể trên, tuyển Bồ Đào Nha đang có một đội hình siêu mạnh tại kỳ World Cup lần này. Dàn sao đó chắc chắn không hề thua kém những ứng viên hàng đầu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Anh...

Không chỉ nổi bật về chất lượng, những đồng đội cùng Ronaldo chinh chiến tại World Cup lần này còn nổi bật với bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến khi đa số đều đang ở độ chín sự nghiệp, đã và đang là những nhà vô địch ở nhiều giải đấu đỉnh cao ở châu Âu.

Dẫn dắt Bồ Đào Nha và các đồng đội là HLV Roberto Martinez, chiến lược gia từng cùng tuyển Bỉ giành huy chương đồng tại kỳ World Cup 2018. Với kinh nghiệm từng dẫn dắt tuyển Bỉ thi đấu thành công tại World Cup và nhiều năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, ông Martinez được xem là một trong những chiến lược gia tài năng và giàu kinh nghiệm nhất tại kỳ World Cup lần này.

Có lẽ, khó khăn lớn nhất với cá nhân Ronaldo tại World Cup này là những dấu hỏi về chính anh. Ở tuổi 41, siêu sao này đã không còn dẻo dai và sung sức như ngày nào. Dù không thể phủ nhận, Ronaldo vẫn là một sát thủ vòng cấm đầy nguy hiểm nhưng việc xa rời bóng đá đỉnh cao châu Âu đã lâu, phải thi đấu với mật độ rất dày nếu Bồ Đào Nha tiến sâu cộng thêm thời tiết nắng nóng ở Bắc Mỹ cũng sẽ là những rào cản không nhỏ với một cầu thủ đã bước vào tuổi trung niên.

Rào cản ấy đã thể hiện lần đầu ở trận gặp CHDC Congo vừa qua, khi CR7 bị vô hiệu hóa trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ còn đội bóng của anh bị cầm hòa 1-1. Ronaldo chắc chắn không thiếu tài năng, nhưng anh đã 41 tuổi. Trước sự quan tâm đặc biệt từ các đối thủ, cùng áp lực nghìn cân trong kỳ World Cup cuối cùng, khó khăn vẫn đang chờ Ronaldo.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.