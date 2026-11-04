Giá xăng giảm: Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu?

Giá xăng giảm liên tiếp giúp người dân bớt tiền đi lại, doanh nghiệp vận tải tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Vì sao điều chỉnh giá trong đêm?

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống tối đa 23.203 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn tối đa 23.231 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Đây là lần giảm giá xăng thứ hai liên tiếp trong chưa đầy ba ngày. Trước đó, từ 0h ngày 1/11, E5 RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, xuống 24.223 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, còn 24.159 đồng/lít. Cộng hai lần điều chỉnh, E5 RON92 giảm 2.824 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 2.503 đồng/lít.

Giá xăng liên tục giảm trong 3 ngày gần đây nhờ chính sách giảm thuế và biến động thị trường.

Theo Bộ Công Thương, đợt giảm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Mốc điều chỉnh lúc nửa đêm gắn với thời điểm chính sách thuế mới bắt đầu có hiệu lực. Cơ quan điều hành yêu cầu doanh nghiệp giảm giá không muộn hơn 0h ngày 1/11 để mức thuế mới được phản ánh ngay vào giá bán.

Lần điều chỉnh tối 3/11 xuất phát từ diễn biến thị trường. Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm kỳ này chịu tác động từ triển vọng ngoại giao Mỹ - Iran, dấu hiệu cải thiện xuất khẩu dầu của Saudi Arabia và xung đột Nga - Ukraine.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 29/10 và 3/11, giá xăng RON92, RON95 thành phẩm dùng để pha chế xăng sinh học giảm khoảng 8%; dầu diesel giảm gần 4,8%, còn dầu mazut tăng gần 1,9%.

Bộ Công Thương cho biết giá thành phẩm thế giới giảm nhanh khiến giá cơ sở mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng quy định tại Nghị quyết 55/NQ-CP. Giá thành phẩm quốc tế và giá cơ sở là hai chỉ tiêu khác nhau, nên các tỷ lệ giảm không đồng nhất.

Theo nghị quyết này, khi giá cơ sở của ít nhất một mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong ngày giảm từ 10% trở lên so với kỳ điều hành trước, Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính điều hành ngay sau ngày xuất hiện mức giảm đó. Nếu tất cả mặt hàng giảm dưới ngưỡng, việc điều hành tiếp tục theo lịch thứ Năm hàng tuần.

Hành khách, nhà xe bớt chi phí

Giá nhiên liệu hạ giúp người dân giảm tiền đi lại và doanh nghiệp vận tải bớt chi phí đầu vào.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Trần Nguyên Mạnh - Giám đốc một nhà xe khách chạy tuyến cố định Nghệ An - Hà Nội - cho biết hãng hiện có 5 xe giường nằm và 10 xe nhỏ trung chuyển. Nhiên liệu chiếm khoảng 35-40% chi phí của doanh nghiệp nên giá dầu giảm giúp nhà xe bớt áp lực vận hành.

Anh Mạnh tạm tính cả đội xe sử dụng khoảng 950 lít dầu diesel mỗi ngày. Với mức giá hiện nay là 28.876 đồng/lít, chi phí nhiên liệu khoảng 27,4 triệu đồng/ngày.

“So với tuần trước, giá dầu giảm 1.370 đồng/lít, tương đương 4,53%, giúp nhà xe tiết kiệm khoảng 1,3 triệu đồng/ngày”, anh Mạnh nói.

Giá xăng giảm giúp người dân, doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí nhiên liệu.

Chị Lê Thị Hoa (Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, tối 3/11 đọc thông tin giá xăng tiếp tục giảm nên sáng nay tiếp nhiên liệu cho xe máy. Với 5 lít E5 RON92, chị trả khoảng 116.000 đồng, trong khi tuần trước, cùng lượng xăng này tốn hơn 130.000 đồng, hai lần giảm giá tiết kiệm hơn 14.100 đồng.

Anh Nguyễn Văn Tiến (Hà Đông, TP Hà Nội) cũng cảm nhận rõ khoản tiết kiệm khi giá xăng liên tục giảm. Anh tính toán, nếu đổ 80 lít E10 RON95-III cho chiếc Toyota Fortuner, số tiền phải trả theo giá bán lẻ tối đa hiện nay khoảng 1,86 triệu đồng, trong khi tuần trước tốn gần 2,06 triệu đồng. “Cùng lượng xăng, chi phí hôm nay đã giảm hơn 200.000 đồng”, anh Tiến chia sẻ.

Trên thị trường thế giới, chiều ngày 4/11 (giờ Việt Nam) dầu Brent tăng 0,7%, lên 104,36 USD /thùng; dầu WTI tăng 0,7%, lên 96,72 USD /thùng. Hai loại dầu đảo chiều tăng sau khi giảm trước đó trong phiên.

Theo lịch điều hành thông thường, kỳ điều chỉnh tiếp theo dự kiến vào thứ Năm, ngày 5/11. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nhận định, giá bán lẻ có thể tiếp tục giảm hoặc ít biến động nếu giá thành phẩm thế giới duy trì xu hướng thuận lợi như hiện nay.

Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh sớm tối 3/11, dự báo kỳ tới cần được tính lại trên mặt bằng giá mới, cùng diễn biến giá thành phẩm, tỷ giá và phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn.

Theo Bộ Công Thương, sau đợt giảm giá vào tối 3/11, giá xăng E10 của Việt Nam hiện ở mức 23.231 đồng/lít, thấp hơn so với Thái Lan giá 32.550 đồng/lít, Campuchia với giá 31.887 đồng/lít, Trung Quốc là 36.125 đồng/lít và Lào là 49.620 đồng/lít.