Giá xăng dầu giảm mạnh

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 lần lượt giảm xuống còn 23.200 đồng/lít và 23.230 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 23.230 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, áp dụng từ 22h ngày 3/11.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 1.020 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 920 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.200 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 23.230 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 23.200 -1.020 Xăng E10 RON 95 23.230 -920 Dầu diesel 28.870 -1.370 Dầu mazut 23.970 +380

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít xuống còn 28.870 đồng/lít. Riêng dầu mazut ngược chiều tăng 380 đồng/kg lên 23.970 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 700 đồng/lít với mặt hàng xăng sinh học.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG E10 RON 95

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 1/11 3/11 Giá đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250 27020 25210 25730 24150 23230

Theo lý giải của Bộ Công Thương, đợt điều hành diễn ra sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 31/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả 3 mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.