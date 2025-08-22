Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vé máy bay TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 bất ngờ giảm nhiệt

  • Thứ sáu, 22/8/2025 15:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vé máy bay từ TP.HCM đi Hà Nội dịp 2/9 đã giảm hàng triệu đồng/vé một chiều so với hơn 1 tuần trước đó.

Sáng 22/8, trên các hệ thống bán vé của nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines, giá vé một chiều chặng TP.HCM đi Hà Nội dịp 2/9 giảm rõ rệt. Hiện vé khởi hành ngày 30-31/8 có giá 1,7-2,5 triệu đồng/vé ở hạng phổ thông.

Cụ thể, giá vé một chiều của Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines chỉ từ 1,782 triệu đồng/vé, của Bambo Airway là 1,972 triệu đồng, của Vietjet Air là 1,714 triệu đồng.

Như vậy, giá bay một chiều phổ biến 1,7-2,2 triệu đồng/chặng tùy khung giờ, giảm 1-1,7 triệu đồng/vé/chiều so với đầu tháng 8.

Anh Phạm Ngọc Tùng, một hành khách tại TP.HCM cho biết anh vừa đặt 6 vé máy bay cho gia đình ra Hà Nội du lịch kết hợp với việc được xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với giá khoảng 1,8 triệu đồng/vé.

“Với việc mua 6 vé sáng nay, tôi đã giảm được hơn 8 triệu đồng, thật là may mắn. Tuần trước thấy giá vé quá cao, tôi đã định chuyển hướng đi xe khách. Với giá vé hạ nhiệt như hiện nay, chắc chắn nhiều người dân sẽ chọn đi máy bay. Đây cũng là cơ hội tốt để các hãng hàng không kích cầu”, anh Tùng nói.

nghi le, le 2/9, ky nghi anh 1

Các hãng hàng không đã chủ động tăng hàng triệu chỗ ngồi dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay. Ảnh minh họa: Cục Hàng không.

Lý giải việc giá vé máy bay dịp 2/9 bỗng giảm mạnh khi ngày lễ đang đến gần, nhiều ý kiến cho biết do gần đây các hãng hàng không đã tăng mạnh số lượng chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu của người dân tăng cao.

Cụ thể, Vietnam Airlines trong 6 ngày cao điểm từ 29/8 đến 3/9 sẽ cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến - tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước.

Riêng thị trường nội địa, hãng bố trí khoảng 418.000 ghế, tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái, tập trung vào các tuyến trục như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và các đường bay kết nối đến Cam Ranh, Đà Lạt, Huế...

“Việc tăng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 là nỗ lực lớn của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu. Vietnam Airlines đã chủ động thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách”, Vietnam Airlines cho biết.

Vietjet cũng bổ sung gần 10.000 chỗ, tương đương 50 chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Các chuyến bay tăng cường trải đều trên những đường bay du lịch nội địa sôi động như TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế... nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và nghỉ dưỡng.

“Việc tăng cường chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn của người dân và du khách từ khắp nơi về Hà Nội dự đại lễ, đồng thời phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp lễ”, đại diện hãng hàng không Vietjet thông tin.

Động thái này diễn ra sau khi Cục Hàng không Việt Nam có văn bản chỉ đạo "nóng" tới các đơn vị ngành hàng không dân dụng nhân dịp cao điểm 1/9. Cụ thể:

Các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý.

Cần theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Hạn chế việc dừng khai thác tàu bay với lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến.

Trước đó, giá vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội và ngược lại dịp 2/9 đã tăng rất mạnh do người dân mong muốn đến Hà Nội xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Mức cao nhất chặng này lên tới hơn 7 triệu đồng/vé, tương đương giá vé dịp Tết Nguyên đán 2025 và tăng từ 1,7 đến gần 3 triệu đồng so với ngày thường.

https://vtcnews.vn/gia-ve-may-bay-chang-tp-hcm-ha-noi-dip-2-9-bat-ngo-giam-nhiet-ar960796.html

Theo Phạm Duy/VTCNews

nghỉ lễ lễ 2/9 kỳ nghỉ Hà Nội Vietjet Air Bamboo Airways vé máy bay hàng không chuyến bay

