Giá vàng trong nước vượt 176 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 31/3/2026 09:17 (GMT+7)
Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn bán ra hiện chạm mốc 176 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng một tuần qua.

Giá vàng miếng đang trên đà hồi phục mạnh. Ảnh: Châu Dương.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (30/3).

Đây đã là phiên thứ 6 liên tiếp giá vàng miếng trong nước hồi phục, với tổng mức tăng lên tới gần 6 triệu đồng. Còn nếu so với đáy gần nhất ghi nhận trong tháng 3, khi giá mặt hàng này rơi sâu xuống vùng 162 triệu đồng/lượng, giá hiện tại đã hồi phục tới 14 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, bán ra ở mức 176 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 173
Giá bán
152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 176

Diễn biến tăng giá tương tự cũng đang xảy ra với cả vàng nhẫn trong sáng nay. SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ mức 172,8 - 175,8 triệu/lượng, tăng 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Mức tăng hơn 2 triệu đồng cũng đang được PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng với giá vàng nhẫn để đưa giá mua lên vùng 173 triệu/lượng và giá bán lên 176 triệu đồng, ngang bằng với giá vàng miếng SJC.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải không tăng giá quá mạnh vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua - bán mặt hàng này ở mức thấp nhất thị trường tại 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng đã tăng liên tục trong vòng 6 ngày qua, để ghi nhận mức hồi phục hơn 4 triệu đồng/lượng trong gần một tuần.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hưởng lợi từ xu hướng hồi phục của giá vàng thế giới. Kim loại quý bật tăng gần 100 USD (+2,2%) so với giá chốt phiên liền trước để giao dịch ở 4.607 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tăng cường mua vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn đang leo thang. Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và giá dầu thô tăng cao cũng tác động đến giá của kim loại quý.

Hiện quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí) thì giá vàng thế giới vào khoảng 146,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước gần 29 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới SJC Bảo Tín Minh Châu

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

